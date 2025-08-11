الأخبار
أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
منوعات

2025-08-11 | 15:04
في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.

هذه الأمطار تأتي نتيجة تصاعد الهواء الحار والرطب من سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا، حيث يبرد الهواء ويصل إلى نقطة التشبع، ما يؤدي إلى تكثف بخار الماء وتكوّن السحب الرعدية التي تتسبب بتساقط الأمطار، رغم موجة الحر السائدة.

وتأتي هذه الظاهرة كجزء من تقلبات الطقس الصيفي في لبنان، حيث قد تشهد بعض المناطق أمطاراً رعدية محلية فجائية نتيجة لتفاعل الحرارة المرتفعة والرطوبة.

