أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!

هذه الأمطار تأتي نتيجة تصاعد الهواء الحار والرطب من سطح الأرض إلى طبقات الجو العليا، حيث يبرد الهواء ويصل إلى نقطة التشبع، ما يؤدي إلى تكثف بخار الماء وتكوّن السحب الرعدية التي تتسبب بتساقط الأمطار، رغم موجة الحر السائدة.
وتأتي هذه الظاهرة كجزء من تقلبات الطقس الصيفي في لبنان، حيث قد تشهد بعض المناطق أمطاراً رعدية محلية فجائية نتيجة لتفاعل الحرارة المرتفعة والرطوبة.
أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيستمتعون بمشاهدة ظاهرة فلكية مميزة تزين السماء ليلة 13 آب الجاري.
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية في مصر حكما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وتغريم بلوغر وصديقها مبلغ 100 ألف جنيه، بعد إدانتهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على منصة "تيك توك"، تتضمن إيحاءات ذات طابع إباحي وتحرض على الفسق والفجور.
نجا سائق سيارة من حادث مروع بأعجوبة، بعدما اصطدم قطار بمركبته عند معبر سكة حديد مزدحم في إحدى المناطق القريبة من مدينة كراكوف جنوبي بولندا.