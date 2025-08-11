أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!

هذه الأمطار تأتي نتيجة تصاعد الحار والرطب من سطح إلى طبقات الجو العليا، حيث يبرد الهواء ويصل إلى نقطة التشبع، ما يؤدي إلى تكثف بخار الماء وتكوّن السحب الرعدية التي تتسبب بتساقط الأمطار، رغم موجة الحر السائدة.

وتأتي هذه كجزء من تقلبات الطقس في ، حيث قد تشهد بعض المناطق أمطاراً رعدية محلية فجائية نتيجة لتفاعل الحرارة المرتفعة والرطوبة.