بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي ، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.