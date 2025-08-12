بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

View this post on Instagram
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة فرار حصان من صاحبه بعربة بطيخ، في العاصمة السورية دمشق وقد اندفع سريعا بالعربة متسبباً بفوضى وحالة ذهول بين المارة والسائقين.
أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.
في وقت تشهد فيه المناطق اللبنانية موجة حر شديدة وارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، تساقطت ظهر اليوم أمطار مفاجئة في عدد من المناطق، أبرزها الهرمل وعكار. هذه الظاهرة التي بدت غريبة على البعض، أثارت تساؤلات حول أسبابها رغم ارتفاع الحرارة.