بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!

عُثر هذا العام على رفات باحث بريطاني اختفى عام 1959 خلال مهمة إلى القارة القطبية الجنوبية، وتسنّى إيجاد بقاياه التي أُعيدت إلى عائلته بفضل ذوبان الجليد، على ما أفادت، أمس الاثنين، هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه".



وسقط عالم الأرصاد الجوية دينيس بيل في شقّ جليدي في الملك جورج، كبرى جزر أرخبيل شيتلاند الجنوبية، في 26 يوليو 1959، وكان يومها في الخامسة والعشرين من عمره.



وأوضحت هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه" أن فريقا من العلماء البولنديين عثر على رفاته هذه السنة. وطفت الرفات على السطح بين الصخور بفعل تراجع الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.



وانضمّ دينيس بيل عام 1958 كعالِم أرصاد جوية إلى هيئة "فيدس" FIDS التي سبقت "بريتيش أنتاركتيك سورفيه" بعدما أدى خدمته العسكرية في البريطاني.



وأُلحِق دينيس بيل فور انضمامه إلى الهيئة بقاعدة أدميراليتي باي البريطانية في جزيرة الملك جورج حيث كان يُفترض أن يمضي عامين.



وكان 12 رجلا آنذاك يشغلون المحاطة بالجبال والمياه المغطاة بالجليد على مدار 9 أشهر من السنة.