بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!

عاجل
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة أتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة جميع اللبنانيين من دون تمييز
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
الرئيس عون خلال لقائه لاريجاني: اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين "غير مساعدة"
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
34 o
AlJadeedTv
البقاع
39 o
AlJadeedTv
الجنوب
37 o
AlJadeedTv
الشمال
37 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
35 o
AlJadeedTv
كسروان
36 o
AlJadeedTv
متن
36 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
A-
A+

بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!

منوعات

2025-08-13 | 02:40
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!

عُثر هذا العام على رفات باحث بريطاني اختفى عام 1959 خلال مهمة إلى القارة القطبية الجنوبية، وتسنّى إيجاد بقاياه التي أُعيدت إلى عائلته بفضل ذوبان الجليد، على ما أفادت، أمس الاثنين، هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه".

وسقط عالم الأرصاد الجوية دينيس بيل في شقّ جليدي في جزيرة الملك جورج، كبرى جزر أرخبيل شيتلاند الجنوبية، في 26 يوليو 1959، وكان يومها في الخامسة والعشرين من عمره.

وأوضحت هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه" أن فريقا من العلماء البولنديين عثر على رفاته هذه السنة. وطفت الرفات على السطح بين الصخور بفعل تراجع الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية.

وانضمّ دينيس بيل عام 1958 كعالِم أرصاد جوية إلى هيئة "فيدس" FIDS التي سبقت "بريتيش أنتاركتيك سورفيه" بعدما أدى خدمته العسكرية في سلاح الجو الملكي البريطاني.

وأُلحِق دينيس بيل فور انضمامه إلى الهيئة بقاعدة أدميراليتي باي البريطانية في جزيرة الملك جورج حيث كان يُفترض أن يمضي عامين.

وكان 12 رجلا آنذاك يشغلون القاعدة المحاطة بالجبال والمياه المغطاة بالجليد على مدار 9 أشهر من السنة.

اقرأ ايضا في منوعات

هرب بعربة بطيخ.. حصان "داشر" في دمشق!
07:08

هرب بعربة بطيخ.. حصان "داشر" في دمشق!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة فرار حصان من صاحبه بعربة بطيخ، في العاصمة السورية دمشق وقد اندفع سريعا بالعربة متسبباً بفوضى وحالة ذهول بين المارة والسائقين.

07:08

هرب بعربة بطيخ.. حصان "داشر" في دمشق!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة فرار حصان من صاحبه بعربة بطيخ، في العاصمة السورية دمشق وقد اندفع سريعا بالعربة متسبباً بفوضى وحالة ذهول بين المارة والسائقين.

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
2025-08-12

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.

2025-08-12

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
2025-08-12

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.

2025-08-12

بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز رسميًا خطوبتها على نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، بعد علاقة دامت تسع سنوات أسست خلالها عائلة مكونة من خمسة أطفال: كريستيانو جونيور، إيفا، ماتيو، ألانا مارتينا، وبيلا إزميرالدا.

اخترنا لك
هرب بعربة بطيخ.. حصان "داشر" في دمشق!
07:08
بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
2025-08-12
بعد 9 سنوات و5 أطفال.. خطوبة كريستيانو رونالدو وجورجينا
2025-08-12
أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
2025-08-11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025