4 آب "الحقيقة الضائعة"
الشاي الأخضر ليس للجميع.. 6 فئات يجب أن تبتعد عنه
الشاي الأخضر ليس للجميع.. 6 فئات يجب أن تبتعد عنه
A-
A+

الشاي الأخضر ليس للجميع.. 6 فئات يجب أن تبتعد عنه

منوعات

2025-08-13 | 08:35
الشاي الأخضر ليس للجميع.. 6 فئات يجب أن تبتعد عنه
Aljadeed
الشاي الأخضر ليس للجميع.. 6 فئات يجب أن تبتعد عنه

رغم الفوائد الصحية الكثيرة المشهود للشاي الأخضر بها، إلا أنه ليس مشروبا مناسبا للجميع، فقد يسبب أعراضا جانبية غير مرغوب فيها.

وتحدث موقع "ذا هيلث" عن 6 فئات ينصحهم الأطباء بتجنب شرب الشاي الأخضر حفاظا على صحتهم.

حساسية الأمعاء

يحذر الأطباء من أن شرب الشاي الأخضر قد يفاقم الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل متلازمة القولون العصبي، أو الإسهال.

الأطفال

يحذر الخبراء من إعطاء الشاي الأخضر للأطفال، بسبب احتوائه على نسب عالية من الكافيين.

وقد يحفز الشاي الأخضر الجهاز العصبي بشكل مفرط، إلى جانب إمكانية إعاقته لامتصاص العناصر الغذائية الأساسية، كالبروتينات والدهون.

حساسية الكافيين

ينصح المصابون بحساسية الكافيين بتجنب الشاي الأخضر.

إذ أن كمية صغيرة منه يمكن أن تؤدي إلى تسارع ضربات القلب، الأرق، التهيج، والارتعاش.

مرضى نقص الحديد

تشير الأبحاث إلى أن الشاي الأخضر ليس مشروبا مناسبا للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد وفقر الدم.

إذ أن الشاي يعرقل قدرة الجسم على امتصاص الحديد غير المهيمي.

النساء المرضعات

قد يؤدي الاستهلاك المفرط للشاي الأخضر خلال فترة الحمل والرضاعة إلى الإجهاض، أو حتى إعاقة النمو الجنيني، بسبب محتواه العالي من الكافيين.

حساسية المعدة

يزيد الشاي الأخضر حموضة المعدة بسبب احتوائه على مركب طبيعي يسمى التانينات.

ويمكن لشرب الشاي في هذه الحالة أن يسبب انتفاخا وعدم راحة، أو حتى الإمساك، لذا ينصح الأشخاص ذوي المعدة الحساسة بتجنب شرب الشاي الأخضر.


اقرأ ايضا في منوعات

بسبب" تشات جي بي تي".. رجل في المستشفى
09:06

بسبب" تشات جي بي تي".. رجل في المستشفى

أُدخل رجل يبلغ من العمر 60 عاماً إلى المستشفى، بسبب أعراض نفسية وجسدية حادة، بعد أن طلب من «تشات جي بي تي» نصائح حول كيفية تحسين نظامه الغذائي، الأمر الذي يشير إلى العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية.

09:06

بسبب" تشات جي بي تي".. رجل في المستشفى

أُدخل رجل يبلغ من العمر 60 عاماً إلى المستشفى، بسبب أعراض نفسية وجسدية حادة، بعد أن طلب من «تشات جي بي تي» نصائح حول كيفية تحسين نظامه الغذائي، الأمر الذي يشير إلى العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية.

دولة عربية جديدة تحظر لعبة "روبلوكس"
09:03

دولة عربية جديدة تحظر لعبة "روبلوكس"

أعلنت السلطات القطرية حظر لعبة "روبلوكس" رسميًا في البلاد، وذلك في إطار جهودها لحماية سلوكيات الأطفال والمراهقين من تأثيرات اللعبة السلبية.

09:03

دولة عربية جديدة تحظر لعبة "روبلوكس"

أعلنت السلطات القطرية حظر لعبة "روبلوكس" رسميًا في البلاد، وذلك في إطار جهودها لحماية سلوكيات الأطفال والمراهقين من تأثيرات اللعبة السلبية.

بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
Play
02:40

بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!

عُثر هذا العام على رفات باحث بريطاني اختفى عام 1959 خلال مهمة إلى القارة القطبية الجنوبية، وتسنّى إيجاد بقاياه التي أُعيدت إلى عائلته بفضل ذوبان الجليد، على ما أفادت، أمس الاثنين، هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه".

02:40

بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!

عُثر هذا العام على رفات باحث بريطاني اختفى عام 1959 خلال مهمة إلى القارة القطبية الجنوبية، وتسنّى إيجاد بقاياه التي أُعيدت إلى عائلته بفضل ذوبان الجليد، على ما أفادت، أمس الاثنين، هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه".

بسبب" تشات جي بي تي".. رجل في المستشفى
09:06
دولة عربية جديدة تحظر لعبة "روبلوكس"
09:03
بعد 66 عاماً.. عثروا عليه!
02:40
هرب بعربة بطيخ.. حصان "داشر" في دمشق!
2025-08-12

