دولة عربية جديدة تحظر لعبة "روبلوكس"

أُدخل رجل يبلغ من العمر 60 عاماً إلى المستشفى، بسبب أعراض نفسية وجسدية حادة، بعد أن طلب من «تشات جي بي تي» نصائح حول كيفية تحسين نظامه الغذائي، الأمر الذي يشير إلى العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية.
رغم الفوائد الصحية الكثيرة المشهود للشاي الأخضر بها، إلا أنه ليس مشروبا مناسبا للجميع، فقد يسبب أعراضا جانبية غير مرغوب فيها.
عُثر هذا العام على رفات باحث بريطاني اختفى عام 1959 خلال مهمة إلى القارة القطبية الجنوبية، وتسنّى إيجاد بقاياه التي أُعيدت إلى عائلته بفضل ذوبان الجليد، على ما أفادت، أمس الاثنين، هيئة "بريتيش أنتاركتيك سورفيه".