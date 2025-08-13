بسبب" تشات جي بي تي".. رجل في المستشفى

الأخبار
2025-08-13
أُدخل رجل يبلغ من العمر 60 عاماً إلى المستشفى، بسبب أعراض نفسية وجسدية حادة، بعد أن طلب من «تشات جي بي تي» نصائح حول كيفية تحسين نظامه الغذائي، الأمر الذي يشير إلى العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية.

وبعد أن قرأ الرجل عن الآثار الصحية الضارة لملح الطعام -المعروف كيميائياً باسم كلوريد الصوديوم- سأل «تشات جي بي تي» عن بدائل صحية له، ليخبره روبوت الدردشة أنه يمكن استبدال بروميد الصوديوم به، حسبما نقلته صحيفة «نيويورك بوست» الأميركية.

 

ويشبه بروميد الصوديوم ملح الطعام، ولكنه مركب مختلف تماماً. وعلى الرغم من استخدامه أحياناً في الطب، فإنه يُستخدم غالباً للأغراض الصناعية والتنظيفية، وهو ما يعتقد الخبراء أن «تشات جي بي تي» كان يشير إليه.

 

وبعد 3 أشهر من تغيير نظامه الغذائي، أُدخل الرجل إلى المستشفى بأعراض تسمم، وكان يعاني عطشاً شديداً، ولكن حين قدم الأطباء الماء له رفض شربه في البداية «مظهراً قلقاً وتشككاً شديدين فيما يقدم له»

 

وعلى الرغم من عدم وجود تاريخ نفسي سابق لديه، فإنه بعد 24 ساعة من دخوله المستشفى، ازدادت لديه أعراض جنون العظمة، وأبلغ عن هلوسات سمعية وبصرية، حسب الأطباء.

 

وعولج الرجل بالسوائل والإلكتروليتات ومضادات الذهان، وبعد محاولته الهرب، أُدخل في النهاية إلى وحدة الطب النفسي في المستشفى.

 

ونُشر تقرير عن حالة الرجل في مجلة «حوليات الحالات السريرية للطب الباطني»، وأوضح الباحثون أن الرجل كان يعاني من تسمم البروميد، وهو متلازمة سامة ناجمة عن التعرض المفرط للمركب الكيميائي بروميد أو ما يشبهه.

 

وحذَّر مؤلفو الدراسة من أنه «من المهم مراعاة أن (تشات جي بي تي) وأنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى ترتكب أخطاءً علمية، وتساهم في نهاية المطاف في نشر المعلومات المضللة».

 

وتنص شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في شروط استخدامها على أن الذكاء الاصطناعي «غير مخصص للاستخدام في تشخيص أو علاج أي حالة صحية».

