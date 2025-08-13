النحلة الروبوت.. إبتكار صيني جديد

أُدخل رجل يبلغ من العمر 60 عاماً إلى المستشفى، بسبب أعراض نفسية وجسدية حادة، بعد أن طلب من «تشات جي بي تي» نصائح حول كيفية تحسين نظامه الغذائي، الأمر الذي يشير إلى العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية.



