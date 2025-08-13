النحلة الروبوت.. إبتكار صيني جديد

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
فوجئ رواد موقع "أكس" بوقوف خدمة الذكاء الإصطناعي التابع له "غروك" لفترة وجيزة.
أُدخل رجل يبلغ من العمر 60 عاماً إلى المستشفى، بسبب أعراض نفسية وجسدية حادة، بعد أن طلب من «تشات جي بي تي» نصائح حول كيفية تحسين نظامه الغذائي، الأمر الذي يشير إلى العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح طبية.
أعلنت السلطات القطرية حظر لعبة "روبلوكس" رسميًا في البلاد، وذلك في إطار جهودها لحماية سلوكيات الأطفال والمراهقين من تأثيرات اللعبة السلبية.