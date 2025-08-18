الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
في لبنان أفعتان شهيرتان.. احذرهما!
في لبنان أفعتان شهيرتان.. احذرهما!
A-
A+

في لبنان أفعتان شهيرتان.. احذرهما!

منوعات

2025-08-18 | 06:12
في لبنان أفعتان شهيرتان.. احذرهما!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
في لبنان أفعتان شهيرتان.. احذرهما!

نشر احد الناشطين شريطاً مصوراً يظهر فيه نوعان من الافاعي في لبنان، في وقت تتزايد حالات التعرض للدغات الافاعي بهذا الوقت من السنة، ويظهر في الفيديو الافعى "الفلسطينية" وأفعى "عقدة الجوز" الشهيرة.

اقرأ ايضا في منوعات

استيقاظك بين الثالثة والرابعة فجراً ليس صدفة.. تعرّف على "ساعة الذئب"!
06:30

استيقاظك بين الثالثة والرابعة فجراً ليس صدفة.. تعرّف على "ساعة الذئب"!

يستيقظ العديد من الأشخاص فجأة بين الثالثة والرابعة فجرا ولا يتمكنون من العودة إلى النوم، وتعرف هذه الظاهرة بـ"ساعة الذئب".

06:30

استيقاظك بين الثالثة والرابعة فجراً ليس صدفة.. تعرّف على "ساعة الذئب"!

يستيقظ العديد من الأشخاص فجأة بين الثالثة والرابعة فجرا ولا يتمكنون من العودة إلى النوم، وتعرف هذه الظاهرة بـ"ساعة الذئب".

نبتة.. رخيصة وتحمي من السرطان!
Play
2025-08-17

نبتة.. رخيصة وتحمي من السرطان!

يقول الأطباء وأخصائيو التغذية إن الكثيرين يغفلون عن تناول العشبة الخضراء الأهم التي يجب إضافتها إلى الطعام، وذلك لأنها الأرخص ثمناً وفي نفس الوقت لها فوائد خارقة على جسم الإنسان، بما في ذلك حمايته من السرطان وخفض ضغط الدم.

2025-08-17

نبتة.. رخيصة وتحمي من السرطان!

يقول الأطباء وأخصائيو التغذية إن الكثيرين يغفلون عن تناول العشبة الخضراء الأهم التي يجب إضافتها إلى الطعام، وذلك لأنها الأرخص ثمناً وفي نفس الوقت لها فوائد خارقة على جسم الإنسان، بما في ذلك حمايته من السرطان وخفض ضغط الدم.

لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد
2025-08-17

لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد

أعلنت شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء، في ابتكار أثار جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية.

2025-08-17

لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد

أعلنت شركة "كايووا تكنولوجي" الصينية عن تطوير أول روبوت في العالم مزود برحم صناعي، قادر على إتمام عملية الحمل والولادة نيابة عن النساء، في ابتكار أثار جدلا واسعا بين الأوساط العلمية والأخلاقية.

اخترنا لك
استيقاظك بين الثالثة والرابعة فجراً ليس صدفة.. تعرّف على "ساعة الذئب"!
06:30
نبتة.. رخيصة وتحمي من السرطان!
2025-08-17
لتجنب الأعباء الجسدية خلال الحمل.. إبتكار صيني جديد
2025-08-17
أول لسان اصطناعي في العالم.. يتذوق ويتعلم مثل البشر!
2025-08-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025