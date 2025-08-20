الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
الذكاء الأصطناعي يتنبأ الموعد &quot;الدقيق&quot; للولادة!
الذكاء الأصطناعي يتنبأ الموعد "الدقيق" للولادة!
A-
A+

الذكاء الأصطناعي يتنبأ الموعد "الدقيق" للولادة!

منوعات

2025-08-20 | 03:04
الذكاء الأصطناعي يتنبأ الموعد "الدقيق" للولادة!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
الذكاء الأصطناعي يتنبأ الموعد "الدقيق" للولادة!

كشفت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أداة ثورية في تحديد الموعد الدقيق لولادة الأطفال، بنسبة دقة تصل إلى 95%.

ويُقدّر الأطباء حاليا موعد ولادة الجنين بإضافة 40 أسبوعا إلى اليوم الأول من آخر دورة شهرية للأم.

لكن مجموعة من الباحثين الأميركيين تقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الموجات فوق الصوتية يمكن أن يتنبأ بموعد ميلاد الطفل بدقة تصل إلى 95%

وباستخدام برنامج تم تطويره وتدريبه باستخدام أكثر من مليوني صورة بالموجات فوق الصوتية لنساء أنجبن أطفالهن بين عامي 2017 و2020، قام العلماء بقياس مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تقدير ما إذا كان الطفل سيرى النور في موعد ولادته أم لا.

 

أبرز نتائج البرنامج، المسمى Ultrasound AI:

 

التنبؤ بموعد ولادة الطفل في حالة الحمل المكتمل بدقة بلغت 95 %

التنبؤ بالولادة المبكرة بدقة بلغت 72 %، من دون الحاجة إلى بيانات إضافية مثل التاريخ الطبي للأم أو القياسات السريرية.

التنبؤ بجميع حالات الولادة (بما في ذلك المبكرة) بدقة وصلت إلى 92 %.

تعليقا على هذه النتائج، قال الدكتور جون أوبراين، مدير طب الأمومة والأجنة بجامعة كنتاكي: "الذكاء الاصطناعي بات يصل إلى داخل الرحم، ليساعدنا على التنبؤ بموعد الولادة بدقة، وهو ما سيقود إلى تحسين الرعاية الصحية للأمهات في جميع أنحاء العالم".

اقرأ ايضا في منوعات

كادت ان تكون الوجبة الأخيرة
04:06

كادت ان تكون الوجبة الأخيرة

أظهر مقطع فيديو متداول نجات مؤثرَين أميركيَّين في مجال الطعام من حادث سير، أثناء تصويرهما فيديو لتذوّق الأطباق، بعدما اصطدمت سيارة بنافذة المطعم وتناثرت شظايا الزجاج.

04:06

كادت ان تكون الوجبة الأخيرة

أظهر مقطع فيديو متداول نجات مؤثرَين أميركيَّين في مجال الطعام من حادث سير، أثناء تصويرهما فيديو لتذوّق الأطباق، بعدما اصطدمت سيارة بنافذة المطعم وتناثرت شظايا الزجاج.

ألسنة لهب لطائرة في الجو! (فيديو)
Play
14:31

ألسنة لهب لطائرة في الجو! (فيديو)

أُجبرت طائرة تابعة لشركة Condor Airlines على الهبوط الاضطراري في جنوب إيطاليا، مساء السبت، بعدما اشتعل أحد محركاتها في الجو، في حادثة أصابت الركاب بحالة من الذعر، ودفع بعضهم إلى إرسال رسائل وداع لعائلاتهم.

14:31

ألسنة لهب لطائرة في الجو! (فيديو)

أُجبرت طائرة تابعة لشركة Condor Airlines على الهبوط الاضطراري في جنوب إيطاليا، مساء السبت، بعدما اشتعل أحد محركاتها في الجو، في حادثة أصابت الركاب بحالة من الذعر، ودفع بعضهم إلى إرسال رسائل وداع لعائلاتهم.

أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك!
Play
11:24

أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك!

كشف طبيب بارز على منصة "تيك توك" أن التوقف عن تناول السكر يمكن أن يُحدث تغيرات ملحوظة في الجسم خلال أسبوعين فقط.

11:24

أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك!

كشف طبيب بارز على منصة "تيك توك" أن التوقف عن تناول السكر يمكن أن يُحدث تغيرات ملحوظة في الجسم خلال أسبوعين فقط.

اخترنا لك
كادت ان تكون الوجبة الأخيرة
04:06
ألسنة لهب لطائرة في الجو! (فيديو)
14:31
أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك!
11:24
اليكم حل جديد لمحاربة السمنة!
08:47

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025