الذكاء الأصطناعي يتنبأ الموعد "الدقيق" للولادة!

ويُقدّر الأطباء حاليا موعد ولادة الجنين بإضافة 40 أسبوعا إلى من آخر دورة شهرية للأم.

لكن مجموعة من الباحثين تقول إن استخدام لتحليل صور الموجات فوق الصوتية يمكن أن يتنبأ بموعد ميلاد الطفل بدقة تصل إلى 95%

وباستخدام برنامج تم تطويره وتدريبه باستخدام أكثر من مليوني صورة بالموجات فوق الصوتية لنساء أنجبن أطفالهن بين عامي 2017 و2020، قام العلماء بقياس مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تقدير ما إذا كان الطفل سيرى النور في موعد ولادته أم لا.

أبرز نتائج البرنامج، المسمى Ultrasound AI:

التنبؤ بموعد ولادة الطفل في الحمل المكتمل بدقة بلغت 95 %

التنبؤ بالولادة المبكرة بدقة بلغت 72 %، من دون الحاجة إلى بيانات إضافية مثل التاريخ الطبي للأم أو القياسات السريرية.

التنبؤ بجميع حالات الولادة (بما في ذلك المبكرة) بدقة وصلت إلى 92 %.

تعليقا على هذه النتائج، قال الدكتور جون أوبراين، مدير طب الأمومة والأجنة بجامعة : "الذكاء الاصطناعي بات يصل إلى داخل الرحم، ليساعدنا على التنبؤ بموعد الولادة بدقة، وهو ما سيقود إلى تحسين الرعاية الصحية للأمهات في جميع أنحاء ".