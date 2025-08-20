كادت ان تكون الوجبة الأخيرة

View this post on Instagram
كشفت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أداة ثورية في تحديد الموعد الدقيق لولادة الأطفال، بنسبة دقة تصل إلى 95%.
أُجبرت طائرة تابعة لشركة Condor Airlines على الهبوط الاضطراري في جنوب إيطاليا، مساء السبت، بعدما اشتعل أحد محركاتها في الجو، في حادثة أصابت الركاب بحالة من الذعر، ودفع بعضهم إلى إرسال رسائل وداع لعائلاتهم.
كشف طبيب بارز على منصة "تيك توك" أن التوقف عن تناول السكر يمكن أن يُحدث تغيرات ملحوظة في الجسم خلال أسبوعين فقط.