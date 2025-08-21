فيل يقتحم سوقاً ويسرق الدقيق! (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
أظهر مقطع فيديو متداول نجات مؤثرَين أميركيَّين في مجال الطعام من حادث سير، أثناء تصويرهما فيديو لتذوّق الأطباق، بعدما اصطدمت سيارة بنافذة المطعم وتناثرت شظايا الزجاج.
كشفت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح أداة ثورية في تحديد الموعد الدقيق لولادة الأطفال، بنسبة دقة تصل إلى 95%.
أُجبرت طائرة تابعة لشركة Condor Airlines على الهبوط الاضطراري في جنوب إيطاليا، مساء السبت، بعدما اشتعل أحد محركاتها في الجو، في حادثة أصابت الركاب بحالة من الذعر، ودفع بعضهم إلى إرسال رسائل وداع لعائلاتهم.