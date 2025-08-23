يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)

أثار ظهور الرئيس الأميركي ، الجمعة، بما بدا أنه طبقة كثيفة من المكياج على يده اليمنى، خلال زيارة لمعرض "بيت الشعب" في ، موجة من التساؤلات بشأن وضعه الصحي، لا سيّما في ظل ملاحظات متكررة حول كدمات وتورم في أطرافه.

(79 عاما)، الذي يستخدم مستحضرات تجميل لإخفاء الكدمات على يده منذ عودته إلى منصبه، بدت يده اليمنى مغطاة بطبقة بارزة من التمويه، دون دمج جيد مع لون بشرته، ما جعل الأمر أكثر وضوحا خلال ظهوره العلني الأخير. ورغم ذلك، أكدت المتحدثة ، كارولاين ليفيت، أن "الرئيس ترامب رجل من الشعب، يلتقي يوميًا بعدد من أكثر من أي رئيس في التاريخ، ويصافح الآلاف منهم"، مشددة على أن "التزامه بخدمة المواطنين لا يتزعزع".

وكان البيت قد نسب في السابق الكدمات الظاهرة على يد الرئيس إلى الإفراط في المصافحة أثناء اللقاءات الجماهيرية. وفي الأسابيع الماضية، شوهد الرئيس في مناسبات عدة وهو يصافح رجال شرطة ومسؤولين، في إطار حملته على الجريمة في .

إلا أن علامات الإرهاق الجسدي، مثل الكدمات في اليدين وانتفاخ الكاحلين، دفعت الصحفيين إلى طرح أسئلة متكررة عن حالته الصحية، دون الحصول على إجابات واضحة. وكان البيت الأبيض قد أعلن في الماضي أن الرئيس يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي شائعة في مثل سنه، وقد تفسّر الكدمات الظاهرة، وفقًا لطبيبه الخاص شون باربابيلا. وأوضح الطبيب في مذكرة قرأتها المتحدثة ليفيت أمام الصحفيين: "الصور للرئيس تظهر كدمات طفيفة على ظهر يده، وهي ناتجة على الأرجح عن تهيج خفيف في الأنسجة بسبب المصافحة المتكررة، إلى جانب استخدامه اليومي للأسبرين كجزء من بروتوكول وقاية قلبية".

وعلى الرغم من الإفصاح عن التشخيص، لم يُتح الطبيب حتى الآن للرد على أسئلة الإعلام، رغم وعود سابقة بإمكانية ظهوره للحديث علنا.