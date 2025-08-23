الأخبار
إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)
إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)
إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)

منوعات

2025-08-23 | 06:53
إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)
إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:

تمكّن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، من إنقاذ ثعلب كان قد احتُجز داخل بركة زراعية في بلدة مجدل سلم أثناء محاولته اصطياد البط.

وقد عمل العناصر على سحبه من داخل البركة باستخدام حبال الإنقاذ، قبل أن يطلقوه مجدداً في الطبيعة ليعود إلى بيئته الآمنة.

اقرأ ايضا في منوعات

يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)
06:31

يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)

أثار ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بما بدا أنه طبقة كثيفة من المكياج على يده اليمنى، خلال زيارة لمعرض "بيت الشعب" في واشنطن، موجة جديدة من التساؤلات بشأن وضعه الصحي، لا سيّما في ظل ملاحظات متكررة حول كدمات وتورم في أطرافه.

06:31

يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)

أثار ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بما بدا أنه طبقة كثيفة من المكياج على يده اليمنى، خلال زيارة لمعرض "بيت الشعب" في واشنطن، موجة جديدة من التساؤلات بشأن وضعه الصحي، لا سيّما في ظل ملاحظات متكررة حول كدمات وتورم في أطرافه.

بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!
Play
16:00

بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!

رجل بزي "سبايدر مان" يواجه مياه الفيضانات في الهند، في مشهد التُقط بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

16:00

بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!

رجل بزي "سبايدر مان" يواجه مياه الفيضانات في الهند، في مشهد التُقط بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً.

تشاهدون الفيديو مرفقاً:

بالفيديو - محمد رمضان للبنانيين: انتظروا المفاجآت غداً!
Play
14:32

بالفيديو - محمد رمضان للبنانيين: انتظروا المفاجآت غداً!

زارت مراسلة الجديد موقع الحفل المرتقب غداً للنجم المصري محمد رمضان والديفا اللبنانية هيفاء وهبي في الفوروم دي بيروت.

والتقت النمبر 1 الذي وعد الجمهور بمفاجآت كبيرة ووجّه رسالة خاصة إلى اللبنانيين عشية الحفل.

14:32

بالفيديو - محمد رمضان للبنانيين: انتظروا المفاجآت غداً!

زارت مراسلة الجديد موقع الحفل المرتقب غداً للنجم المصري محمد رمضان والديفا اللبنانية هيفاء وهبي في الفوروم دي بيروت.

والتقت النمبر 1 الذي وعد الجمهور بمفاجآت كبيرة ووجّه رسالة خاصة إلى اللبنانيين عشية الحفل.

يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)
06:31
بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!
16:00
بالفيديو - محمد رمضان للبنانيين: انتظروا المفاجآت غداً!
14:32
بلبلة وهبوط اضطراري.. والسبب امراة!
2025-08-22

