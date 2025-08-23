إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)

View this post on Instagram
أثار ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بما بدا أنه طبقة كثيفة من المكياج على يده اليمنى، خلال زيارة لمعرض "بيت الشعب" في واشنطن، موجة جديدة من التساؤلات بشأن وضعه الصحي، لا سيّما في ظل ملاحظات متكررة حول كدمات وتورم في أطرافه.
رجل بزي "سبايدر مان" يواجه مياه الفيضانات في الهند، في مشهد التُقط بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً. تشاهدون الفيديو مرفقاً:
زارت مراسلة الجديد موقع الحفل المرتقب غداً للنجم المصري محمد رمضان والديفا اللبنانية هيفاء وهبي في الفوروم دي بيروت. والتقت النمبر 1 الذي وعد الجمهور بمفاجآت كبيرة ووجّه رسالة خاصة إلى اللبنانيين عشية الحفل.