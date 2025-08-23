التنين الازرق ظهر.. والسباحة ممنوعة

في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد اكتشاف نوع من الرخويات البحرية السامة في المياه ويسمى التنين الأزرق، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية. وهذا النوع الذي سُمِّي بهذا الاسم نظرًا لشبهه بالكائنات الأسطورية، لا يتجاوز طوله 3 سنتيمترات. ورغم صغره، يتغذى على كائنات بحرية سامة مثل "قنديل البحر "، ويعيد تدوير سمومها داخل جسده، بل ويُركّزها، ما يمنحه قدرة مذهلة على شلّ فرائس تفوقه حجمًا بـ300 مرة. وقالت الشرطة إن "الاتصال الجسدي بهذا الكائن البحري قد يكون خطيرًا وقد يُسبب حروقًا مؤلمة في الجلد"، مضيفة أنّ على مرتادي الشاطئ "توخّي الحذر الشديد وتجنّب ملامسة أي من هذه الكائنات التي قد تظهر على الرمال".