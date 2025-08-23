التنين الازرق ظهر.. والسباحة ممنوعة

View this post on Instagram
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: تمكّن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، من إنقاذ ثعلب كان قد احتُجز داخل بركة زراعية في بلدة مجدل سلم أثناء محاولته اصطياد البط.وقد عمل العناصر على سحبه من داخل البركة باستخدام حبال الإنقاذ، قبل أن يطلقوه مجدداً في الطبيعة ليعود إلى بيئته الآمنة.
أثار ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بما بدا أنه طبقة كثيفة من المكياج على يده اليمنى، خلال زيارة لمعرض "بيت الشعب" في واشنطن، موجة جديدة من التساؤلات بشأن وضعه الصحي، لا سيّما في ظل ملاحظات متكررة حول كدمات وتورم في أطرافه.
رجل بزي "سبايدر مان" يواجه مياه الفيضانات في الهند، في مشهد التُقط بمقطع فيديو أثار تفاعلاً واسعاً. تشاهدون الفيديو مرفقاً: