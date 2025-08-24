مرض جديد والسبب.. الذكاء الاصطناعي!

حذر مدير في شركة "مايكروسوفت" من أن الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى الإصابة بما سماه "ذهان الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن بعض الأشخاص يعتقدون أن روبوتات الدردشة واعية وقادرة على منحهم قوة خارقة.



وكتب سليمان في سلسلة من المنشورات على منصة "إكس" أن "التقارير عن الأوهام المرتبطة باستخدام آخذة في التزايد"، مشيرًا إلى أن هذه "لا تقتصر على الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي عقلي".



ورغم أن مصطلح "ذهان الذكاء الاصطناعي" ليس مصطلحًا معترفًا به، إلا أنه يستعمل لوصف الحالات التي يفقد فيها الأشخاص ارتباطهم بالواقع بسبب تعلقهم المفرط بروبوتات المحادثة مثل "تشات جي " أو "كوريك".



إذ يقتنع بعضهم بأن هذه الأنظمة لديها مشاعر ونوايا، بينما يعتقد آخرون أنهم اكتشفوا ميزات خفية، أو اكتسبوا قدرات استثنائية.



وأوضح سليمان أن الذكاء الاصطناعي يمتلك "وعيا ظاهريا" ناتجا عن محاكاة الأنظمة لمؤشرات الوعي، ما يجعل المستخدمين يعتقدون أنه يفكر مثلهم.



وأكد أنه "لا يوجد أي دليل على وعي الذكاء الاصطناعي حتى الآن، لكن أغلب الناس يعتقدون عكس ذلك".