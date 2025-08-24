الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مرض جديد والسبب.. الذكاء الاصطناعي!
مرض جديد والسبب.. الذكاء الاصطناعي!
A-
A+

مرض جديد والسبب.. الذكاء الاصطناعي!

منوعات

2025-08-24 | 05:51
مرض جديد والسبب.. الذكاء الاصطناعي!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مرض جديد والسبب.. الذكاء الاصطناعي!

حذر مدير الذكاء الاصطناعي في شركة "مايكروسوفت" مصطفى سليمان من أن الاستخدام المفرط للذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى الإصابة بما سماه "ذهان الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن بعض الأشخاص يعتقدون أن روبوتات الدردشة واعية وقادرة على منحهم قوة خارقة.

وكتب سليمان في سلسلة من المنشورات على منصة "إكس" أن "التقارير عن الأوهام المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي آخذة في التزايد"، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة "لا تقتصر على الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي عقلي".

ورغم أن مصطلح "ذهان الذكاء الاصطناعي" ليس مصطلحًا معترفًا به، إلا أنه يستعمل لوصف الحالات التي يفقد فيها الأشخاص ارتباطهم بالواقع بسبب تعلقهم المفرط بروبوتات المحادثة مثل "تشات جي بي تي" أو "كوريك".

إذ يقتنع بعضهم بأن هذه الأنظمة لديها مشاعر ونوايا، بينما يعتقد آخرون أنهم اكتشفوا ميزات خفية، أو اكتسبوا قدرات استثنائية.

وأوضح سليمان أن الذكاء الاصطناعي يمتلك "وعيا ظاهريا" ناتجا عن محاكاة الأنظمة لمؤشرات الوعي، ما يجعل المستخدمين يعتقدون أنه يفكر مثلهم.

وأكد  أنه "لا يوجد أي دليل على وعي الذكاء الاصطناعي حتى الآن، لكن أغلب الناس يعتقدون عكس ذلك".

اقرأ ايضا في منوعات

التنين الازرق ظهر.. والسباحة ممنوعة
11:44

التنين الازرق ظهر.. والسباحة ممنوعة

أُغلقت الشواطئ في بلدية "غواردما ديل سيجورا" الواقعة في جنوب شرق إسبانيا،

11:44

التنين الازرق ظهر.. والسباحة ممنوعة

أُغلقت الشواطئ في بلدية "غواردما ديل سيجورا" الواقعة في جنوب شرق إسبانيا،

إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)
Play
2025-08-23

إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:

تمكّن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، من إنقاذ ثعلب كان قد احتُجز داخل بركة زراعية في بلدة مجدل سلم أثناء محاولته اصطياد البط.

وقد عمل العناصر على سحبه من داخل البركة باستخدام حبال الإنقاذ، قبل أن يطلقوه مجدداً في الطبيعة ليعود إلى بيئته الآمنة.

2025-08-23

إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي:

تمكّن عناصر من وحدة الإنقاذ البحري في المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم، من إنقاذ ثعلب كان قد احتُجز داخل بركة زراعية في بلدة مجدل سلم أثناء محاولته اصطياد البط.

وقد عمل العناصر على سحبه من داخل البركة باستخدام حبال الإنقاذ، قبل أن يطلقوه مجدداً في الطبيعة ليعود إلى بيئته الآمنة.

يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)
2025-08-23

يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)

أثار ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بما بدا أنه طبقة كثيفة من المكياج على يده اليمنى، خلال زيارة لمعرض "بيت الشعب" في واشنطن، موجة جديدة من التساؤلات بشأن وضعه الصحي، لا سيّما في ظل ملاحظات متكررة حول كدمات وتورم في أطرافه.

2025-08-23

يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)

أثار ظهور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بما بدا أنه طبقة كثيفة من المكياج على يده اليمنى، خلال زيارة لمعرض "بيت الشعب" في واشنطن، موجة جديدة من التساؤلات بشأن وضعه الصحي، لا سيّما في ظل ملاحظات متكررة حول كدمات وتورم في أطرافه.

اخترنا لك
التنين الازرق ظهر.. والسباحة ممنوعة
11:44
إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)
2025-08-23
يد ترامب تثير الجدل مجددًا.. مكياج ثقيل وكدمات غامضة! (صورة)
2025-08-23
بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!
2025-08-22

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025