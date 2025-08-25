قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!

تفاصيل صادمة كشفتها الداخلية ، حيث أثارت الواقعة الرأي ‏العام بعد وفاة 6 أطفال ووالدهم في وقت متقارب، مع ظهور أعراض ‏مرضية متشابهة أثارت الشكوك حول وجود شبهة جنائية.‏

وأعلنت الداخلية المصرية، في بيان رسمي أن تحريات قطاع ‏بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن ، كشفت أن زوجة ‏الأب الثانية ارتكبت الجريمة، بعدما وضعت مادة سامة في خبز الطعام ‏المقدّم للأطفال.‏

وأوضحت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان رغبة الزوجة في ‏التخلص من أبناء زوجها ووالدتهم، بعد أن أعاد الزوج طليقته (الزوجة ‏الأولى) إلى عصمته مؤخرًا، مما أثار شكوك الزوجة الثانية بأنها ‏سينفصل عنها.‏

وبحسب بيان ، ظهرت على الأطفال أعراض مرضية ‏متشابهة شملت القيء، الحمى، التشنجات، واضطراب مستوى الوعي، ‏قبل أن يلفظوا أنفاسهم تباعاً، ليلحق بهم والدهم لاحقاً بعد ظهور ‏نفس الأعراض.‏

وباشرت التحقيق، واستمعت إلى شهادات أقارب الضحايا، كما تم ‏إجراء معاينة دقيقة لمحل إقامة الأسرة. وقررت النيابة ندب مصلحة ‏ لتشريح الجثث وسحب العينات اللازمة للتحليل.‏