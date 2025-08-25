الأخبار
قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!
قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!
قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!

فن و منوعات

2025-08-25 | 03:26
قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!
قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن لغز مقتل الأطفال الـ6 ووالدهم في ‏قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، بعد مرور أقل من ‏أسبوعين من التحريات المكثفة طوال الفترة الماضية فيما يعرف بـ ‏‏"قضية الموت الغامض" بقرية دلجا.‏

تفاصيل صادمة كشفتها الداخلية المصرية، حيث أثارت الواقعة الرأي ‏العام بعد وفاة 6 أطفال ووالدهم في وقت متقارب، مع ظهور أعراض ‏مرضية متشابهة أثارت الشكوك حول وجود شبهة جنائية.‏

وأعلنت الداخلية المصرية، في بيان رسمي أن تحريات قطاع الأمن العام ‏بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، كشفت أن زوجة ‏الأب الثانية ارتكبت الجريمة، بعدما وضعت مادة سامة في خبز الطعام ‏المقدّم للأطفال.‏

وأوضحت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان رغبة الزوجة في ‏التخلص من أبناء زوجها ووالدتهم، بعد أن أعاد الزوج طليقته (الزوجة ‏الأولى) إلى عصمته مؤخرًا، مما أثار شكوك الزوجة الثانية بأنها ‏سينفصل عنها.‏

وبحسب بيان النيابة العامة، ظهرت على الأطفال أعراض مرضية ‏متشابهة شملت القيء، الحمى، التشنجات، واضطراب مستوى الوعي، ‏قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة تباعاً، ليلحق بهم والدهم لاحقاً بعد ظهور ‏نفس الأعراض.‏

وباشرت النيابة التحقيق، واستمعت إلى شهادات أقارب الضحايا، كما تم ‏إجراء معاينة دقيقة لمحل إقامة الأسرة. وقررت النيابة ندب مصلحة ‏الطب الشرعي لتشريح الجثث وسحب العينات اللازمة للتحليل.‏

