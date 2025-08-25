قتلته وأطفاله الستة.. والسبب: عاد إلى طليقته!

تفاصيل صادمة كشفتها الداخلية المصرية، حيث أثارت الواقعة الرأي العام بعد وفاة 6 أطفال ووالدهم في وقت متقارب، مع ظهور أعراض مرضية متشابهة أثارت الشكوك حول وجود شبهة جنائية.
وأعلنت الداخلية المصرية، في بيان رسمي أن تحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، كشفت أن زوجة الأب الثانية ارتكبت الجريمة، بعدما وضعت مادة سامة في خبز الطعام المقدّم للأطفال.
وأوضحت التحقيقات أن الدافع وراء الجريمة كان رغبة الزوجة في التخلص من أبناء زوجها ووالدتهم، بعد أن أعاد الزوج طليقته (الزوجة الأولى) إلى عصمته مؤخرًا، مما أثار شكوك الزوجة الثانية بأنها سينفصل عنها.
وبحسب بيان النيابة العامة، ظهرت على الأطفال أعراض مرضية متشابهة شملت القيء، الحمى، التشنجات، واضطراب مستوى الوعي، قبل أن يلفظوا أنفاسهم الأخيرة تباعاً، ليلحق بهم والدهم لاحقاً بعد ظهور نفس الأعراض.
وباشرت النيابة التحقيق، واستمعت إلى شهادات أقارب الضحايا، كما تم إجراء معاينة دقيقة لمحل إقامة الأسرة. وقررت النيابة ندب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثث وسحب العينات اللازمة للتحليل.