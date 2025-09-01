الأخبار
منوعات

2025-09-01 | 10:33
هل يجب غسل البيض قبل إستخدامه؟ اليك الحقيقة الكاملة
أشارت رئيسة قسم الخبرة البيطرية والصحية والسلامة البيولوجية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية الدكتورة آسيات عبد الله، إلى أن غسل البيض إجراء فعال للوقاية من داء السالمونيلا.

وأوضحت أن سطح قشرة البيض يحتوي على كائنات دقيقة متنوعة، بما فيها السالمونيلا المسببة للأمراض، التي يمكن أن تلتصق بسهولة بالأيدي وأسطح المطبخ وغيرها من المنتجات الغذائية.
وتابعت: "حتى لو بدت البيضة نظيفة تماما، لا يعني ذلك أنها آمنة."
وأشارت إلى أن "قشرة البيضة مسامية، ويمكن للبكتيريا أن تتسلل إلى داخلها أثناء التخزين الطويل الأمد أو في حال وجود شقوق دقيقة فيها".
وأردفت: "لذلك يُنصح بغسل البيض جيدا قبل الطهي، مع التأكد من تعريضه للمعالجة الحرارية الكافية، مثل السلق أو القلي حتى ينضج تماما."
ختامًا أوصت عبد الله "باتباع قواعد النظافة البسيطة: غسل اليدين بعد ملامسة البيض النيء، استخدام ألواح وسكاكين منفصلة، وتعقيم أسطح المطبخ بانتظام. فهذه الإجراءات تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بداء السالمونيلا وتحمي من التسمم الغذائي الخطير".

