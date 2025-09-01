بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض

منعت الفنانة الأميركية الشهيرة ديان (88 عاما) من الدخول إلى مؤخرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.



وذكرت صحيفة " " الأميركية أن بطلة فيلم "هيفين.. كان وايت" حاولت دخول هذا الأسبوع، لكن جهاز الخدمة السرية الأميركي رفض السماح لها بالدخول بسبب وجود تضارب في عمرها المدوَّن على جواز سفرها، وفقا لمقطع فيديو نشرته وصديقاتها على .

وكانت قد سافرت مؤخرا إلى برفقة الممثلتين كيم دوغلاس وترايسي بريغمان، إضافة إلى مقدمة البرامج والطاهية كريستين أفانتي-فيشر. وتعمل المجموعة معا على تقديم جديد بعنوان "God’s Table".

وأثناء جولتهن السياحية في ، واجهن موقفا غير متوقع، إذ ظهرت دوغلاس في الفيديو وهي الواقعة قائلة: "كنا نستعد لجولة رائعة، لكن ضباط الخدمة السرية وعملاء الأمن منعونا من الدخول، لأن شخصا ما كذب بشأن عمره".

وكانت كانون تضحك أثناء سرد القصة، فيما كانت بريغمان وأفانتي-فيشر تمزحان معها.

وقالت كانون ضاحكة: "القصة وما فيها أنني قبل سنوات كذبت بشأن عمري في جواز السفر".

وردّت دوغلاس ممازحة: "من لم يفعل ذلك يا ديان؟" بينما علّقت أفانتي-فيشر: "إذا دخلنا، فسيكون ذلك معجزة من ".

وقد شاركت دوغلاس الفيديو في خاصية القصص على " "، ثم أعادت كانون نشره على صفحتها، وكتبت: "سأفعلها مرة أخرى... ليس من شأن أحد الرقم الذي ألصقوه بي. أليس كذلك ؟ أليس كذلك يا شباب؟ إنه مجرد رقم... مهما وضعوا من أرقام بجانبي، هناك شيء واحد لا يتغير: أنا أحبكم".

وعلّقت بريغمان على المنشور مازحة: "مضحك للغاية! أحبك كثيرا، لكن بصراحة، كيف يمكنني تغيير عمري؟"