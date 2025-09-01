الأخبار
تطبيقات الجديد
بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض
بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض
بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض

منوعات

2025-09-01 | 02:25
بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض
بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض

منعت الفنانة الأميركية الشهيرة ديان كانون (88 عاما) من الدخول إلى البيت الأبيض مؤخرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية أن بطلة فيلم "هيفين.. كان وايت" حاولت دخول البيت الأبيض هذا الأسبوع، لكن جهاز الخدمة السرية الأميركي رفض السماح لها بالدخول بسبب وجود تضارب في عمرها المدوَّن على جواز سفرها، وفقا لمقطع فيديو نشرته وصديقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت كانون قد سافرت مؤخرا إلى واشنطن برفقة الممثلتين كيم دوغلاس وترايسي بريغمان، إضافة إلى مقدمة البرامج والطاهية كريستين أفانتي-فيشر. وتعمل المجموعة معا على تقديم بودكاست جديد بعنوان "God’s Table".
وأثناء جولتهن السياحية في العاصمة، واجهن موقفا غير متوقع، إذ ظهرت دوغلاس في الفيديو وهي تروي الواقعة قائلة: "كنا نستعد لجولة رائعة، لكن ضباط الخدمة السرية وعملاء الأمن الفيدرالي منعونا من الدخول، لأن شخصا ما كذب بشأن عمره".
وكانت كانون تضحك أثناء سرد القصة، فيما كانت بريغمان وأفانتي-فيشر تمزحان معها.
وقالت كانون ضاحكة: "القصة وما فيها أنني قبل سنوات كذبت بشأن عمري في جواز السفر".
وردّت دوغلاس ممازحة: "من لم يفعل ذلك يا ديان؟" بينما علّقت أفانتي-فيشر: "إذا دخلنا، فسيكون ذلك معجزة من الله".
وقد شاركت دوغلاس الفيديو في خاصية القصص على "إنستغرام"، ثم أعادت كانون نشره على صفحتها، وكتبت: "سأفعلها مرة أخرى... ليس من شأن أحد الرقم الذي ألصقوه بي. أليس كذلك يا بنات؟ أليس كذلك يا شباب؟ إنه مجرد رقم... مهما وضعوا من أرقام بجانبي، هناك شيء واحد لا يتغير: أنا أحبكم".
وعلّقت بريغمان على المنشور مازحة: "مضحك للغاية! أحبك كثيرا، لكن بصراحة، كيف يمكنني تغيير عمري؟"

اقرأ ايضا في منوعات

ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!
Play
2025-08-31

ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" خاصية جديدة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم إعادة صياغة رسائلهم، أو تدقيقها، أو تعديل نبرتها.

2025-08-31

ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!

أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" خاصية جديدة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدم إعادة صياغة رسائلهم، أو تدقيقها، أو تعديل نبرتها.

ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟
2025-08-30

ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً لفيديو على تيك توك ادعت فيه امرأة تُعرف باسم "هاسكي ماما" أنها تلقت رؤية أو "حدساً" حول وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.

2025-08-30

ترامب سيموت بعد أسبوع.. ما قصة عرافة التيك توك؟

شهدت منصات التواصل الاجتماعي انتشاراً واسعاً لفيديو على تيك توك ادعت فيه امرأة تُعرف باسم "هاسكي ماما" أنها تلقت رؤية أو "حدساً" حول وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.

لحظة تحطم طائرة F-16
2025-08-29

لحظة تحطم طائرة F-16

تحطمت طائرة مقاتلة بولندية من طراز F-16 أثناء استعدادها لعرض جوي في مدينة رادوم بوسط البلاد متحولةً الى كرة من "اللهب". وأعلن المتحث بإسم الحكومة البولندية عن وفاة الطيار.
#الجديد #أخبار_الجديد

2025-08-29

لحظة تحطم طائرة F-16

تحطمت طائرة مقاتلة بولندية من طراز F-16 أثناء استعدادها لعرض جوي في مدينة رادوم بوسط البلاد متحولةً الى كرة من "اللهب". وأعلن المتحث بإسم الحكومة البولندية عن وفاة الطيار.
#الجديد #أخبار_الجديد

