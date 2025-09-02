طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)

شاركت طائرات مسيرة في عروض سيتشوان وقدمت استعراضاً ضوئياً أبهر الجمهور، حيث ظهرت أشكالاً متنوعة بمؤثرات بصرية خاصة في سماء مدينة تشونغتشينغ واعتمد أسلوبًا تفاعليًا لأول مرة يسمح للجمهور بتحديد المحتوى الذي يرغب بمشاهدته.