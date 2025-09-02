الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)
طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)
A-
A+

طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)

منوعات

2025-09-02 | 03:31
طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)

شاركت طائرات مسيرة في عروض أوبرا سيتشوان الصينية وقدمت استعراضاً ضوئياً أبهر الجمهور، حيث ظهرت أشكالاً متنوعة بمؤثرات بصرية خاصة في سماء مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين واعتمد العرض أسلوبًا تفاعليًا لأول مرة يسمح للجمهور بتحديد المحتوى الذي يرغب بمشاهدته.

اقرأ ايضا في منوعات

روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)
Play
07:42

روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول روبوتًا يهاجم رجلًا كان يقود دراجته النارية في الصين، فاضطر للهرب.

07:42

روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول روبوتًا يهاجم رجلًا كان يقود دراجته النارية في الصين، فاضطر للهرب.

هل يجب غسل البيض قبل إستخدامه؟ اليك الحقيقة الكاملة
10:33

هل يجب غسل البيض قبل إستخدامه؟ اليك الحقيقة الكاملة

أشارت رئيسة قسم الخبرة البيطرية والصحية والسلامة البيولوجية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية الدكتورة آسيات عبد الله، إلى أن غسل البيض إجراء فعال للوقاية من داء السالمونيلا.

10:33

هل يجب غسل البيض قبل إستخدامه؟ اليك الحقيقة الكاملة

أشارت رئيسة قسم الخبرة البيطرية والصحية والسلامة البيولوجية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية الدكتورة آسيات عبد الله، إلى أن غسل البيض إجراء فعال للوقاية من داء السالمونيلا.

بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض
2025-09-01

بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض

منعت الفنانة الأميركية الشهيرة ديان كانون (88 عاما) من الدخول إلى البيت الأبيض مؤخرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.

2025-09-01

بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض

منعت الفنانة الأميركية الشهيرة ديان كانون (88 عاما) من الدخول إلى البيت الأبيض مؤخرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.

اخترنا لك
روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)
07:42
هل يجب غسل البيض قبل إستخدامه؟ اليك الحقيقة الكاملة
10:33
بسبب عمرها.. منع أسطورة هوليوود من دخول البيت الأبيض
2025-09-01
ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!
2025-08-31

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025