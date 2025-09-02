طائرات مسيرة واستعراض ضوئي مبهر (فيديو)

View this post on Instagram
أظهر مقطع فيديو متداول روبوتًا يهاجم رجلًا كان يقود دراجته النارية في الصين، فاضطر للهرب.
أشارت رئيسة قسم الخبرة البيطرية والصحية والسلامة البيولوجية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية الدكتورة آسيات عبد الله، إلى أن غسل البيض إجراء فعال للوقاية من داء السالمونيلا.
منعت الفنانة الأميركية الشهيرة ديان كانون (88 عاما) من الدخول إلى البيت الأبيض مؤخرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.