روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
شاركت طائرات مسيرة في عروض أوبرا سيتشوان الصينية وقدمت استعراضاً ضوئياً أبهر الجمهور، حيث ظهرت أشكالاً متنوعة بمؤثرات بصرية خاصة في سماء مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين واعتمد العرض أسلوبًا تفاعليًا لأول مرة يسمح للجمهور بتحديد المحتوى الذي يرغب بمشاهدته.
أشارت رئيسة قسم الخبرة البيطرية والصحية والسلامة البيولوجية في الجامعة الروسية للتكنولوجيا الحيوية الدكتورة آسيات عبد الله، إلى أن غسل البيض إجراء فعال للوقاية من داء السالمونيلا.
منعت الفنانة الأميركية الشهيرة ديان كانون (88 عاما) من الدخول إلى البيت الأبيض مؤخرا، بسبب تزوير سنّها في وثائق جواز السفر.