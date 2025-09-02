روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)

شاركت طائرات مسيرة في عروض أوبرا سيتشوان الصينية وقدمت استعراضاً ضوئياً أبهر الجمهور، حيث ظهرت أشكالاً متنوعة بمؤثرات بصرية خاصة في سماء مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين واعتمد العرض أسلوبًا تفاعليًا لأول مرة يسمح للجمهور بتحديد المحتوى الذي يرغب بمشاهدته.