"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)

أصبحت باربرا ، التشيلية، المعروفة أيضًا " الجليدية"، أول امرأة تسبح لمسافة 3.84 كيلومترًا في "سينوريت" في "بويرتو ناتاليس" عند درجة حرارة 4.5 درجة مئوية في الماء ودرجة حرارة 0 درجة مئوية، دون بذلة غطس، وفقًا لبيان صحفي صادر عن فريقها.

وأنهت السباحة في ساعة و6 دقائق و15 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي العالمي. وإذا أكدت موسوعة "غينيس" هذا الرقم، فسيكون هذا هو الرقم القياسي العالمي الرابع لها.