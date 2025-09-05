"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.
تنهي طائرة كهربائية صغيرة أول رحلة شحن تجريبية لها في ظروف حقيقية بين مطاري ستافنجر وبيرغن في جنوب غرب النرويج، بحسب شركة النقل الجوي العام النرويجية "أفينور".قطعت الطائرة، وهي من طراز Alia التي صنعتها شركة Beta الأمريكية، والتي تديرها الشركة النرويجية التابعة لشركة النقل Bristow، مسافة 160 كيلومترًا بين المدينتين في 55 دقيقة، لمحاكاة رحلة نقل البضائع.
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى إشراك الجمهور في تتبع مهمتها الفضائية المقبلة إلى القمر، في إطار مبادرة "علوم المواطن".