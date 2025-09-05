الأخبار
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت

منوعات

2025-09-05 | 08:06
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت

تنهي طائرة كهربائية صغيرة أول رحلة شحن تجريبية لها في ظروف حقيقية بين مطاري ستافنجر وبيرغن في جنوب غرب النرويج، بحسب شركة النقل الجوي العام النرويجية "أفينور".
قطعت الطائرة، وهي من طراز alia التي صنعتها شركة Beta الأمريكية، والتي تديرها الشركة النرويجية التابعة لشركة النقل Bristow، مسافة 160 كيلومترًا بين المدينتين في 55 دقيقة، لمحاكاة رحلة نقل البضائع.

جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!
08:50

جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!

قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.

08:50

جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!

قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
Play
07:42

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)

أصبحت باربرا هيرنانديز، التشيلية، المعروفة أيضًا باسم "حورية البحر الجليدية"، أول امرأة تسبح لمسافة 3.84 كيلومترًا في قناة "سينوريت" في "بويرتو ناتاليس" عند درجة حرارة 4.5 درجة مئوية في الماء ودرجة حرارة الهواء 0 درجة مئوية، دون بذلة غطس، وفقًا لبيان صحفي صادر عن فريقها.
وأنهت السباحة في ساعة و6 دقائق و15 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي العالمي. وإذا أكدت موسوعة "غينيس" هذا الرقم، فسيكون هذا هو الرقم القياسي العالمي الرابع لها.

07:42

"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)

أصبحت باربرا هيرنانديز، التشيلية، المعروفة أيضًا باسم "حورية البحر الجليدية"، أول امرأة تسبح لمسافة 3.84 كيلومترًا في قناة "سينوريت" في "بويرتو ناتاليس" عند درجة حرارة 4.5 درجة مئوية في الماء ودرجة حرارة الهواء 0 درجة مئوية، دون بذلة غطس، وفقًا لبيان صحفي صادر عن فريقها.
وأنهت السباحة في ساعة و6 دقائق و15 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي العالمي. وإذا أكدت موسوعة "غينيس" هذا الرقم، فسيكون هذا هو الرقم القياسي العالمي الرابع لها.

كن شريكًا في الرحلة إلى الفضاء.. دعوة من ناسا!
Play
04:21

كن شريكًا في الرحلة إلى الفضاء.. دعوة من ناسا!

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى إشراك الجمهور في تتبع مهمتها الفضائية المقبلة إلى القمر، في إطار مبادرة "علوم المواطن".

04:21

كن شريكًا في الرحلة إلى الفضاء.. دعوة من ناسا!

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى إشراك الجمهور في تتبع مهمتها الفضائية المقبلة إلى القمر، في إطار مبادرة "علوم المواطن".

جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!
08:50
"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
07:42
كن شريكًا في الرحلة إلى الفضاء.. دعوة من ناسا!
04:21
رحيل ايقونة الموضة جورجيو أرماني
2025-09-04

