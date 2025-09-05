بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت

أصبحت باربرا هيرنانديز، التشيلية، المعروفة أيضًا باسم "حورية البحر الجليدية"، أول امرأة تسبح لمسافة 3.84 كيلومترًا في قناة "سينوريت" في "بويرتو ناتاليس" عند درجة حرارة 4.5 درجة مئوية في الماء ودرجة حرارة الهواء 0 درجة مئوية، دون بذلة غطس، وفقًا لبيان صحفي صادر عن فريقها.

وأنهت السباحة في ساعة و6 دقائق و15 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي العالمي. وإذا أكدت موسوعة "غينيس" هذا الرقم، فسيكون هذا هو الرقم القياسي العالمي الرابع لها.