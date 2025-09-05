بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت

View this post on Instagram
قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.
أصبحت باربرا هيرنانديز، التشيلية، المعروفة أيضًا باسم "حورية البحر الجليدية"، أول امرأة تسبح لمسافة 3.84 كيلومترًا في قناة "سينوريت" في "بويرتو ناتاليس" عند درجة حرارة 4.5 درجة مئوية في الماء ودرجة حرارة الهواء 0 درجة مئوية، دون بذلة غطس، وفقًا لبيان صحفي صادر عن فريقها.وأنهت السباحة في ساعة و6 دقائق و15 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي العالمي. وإذا أكدت موسوعة "غينيس" هذا الرقم، فسيكون هذا هو الرقم القياسي العالمي الرابع لها.
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى إشراك الجمهور في تتبع مهمتها الفضائية المقبلة إلى القمر، في إطار مبادرة "علوم المواطن".