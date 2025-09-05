كن شريكًا في الرحلة إلى الفضاء.. دعوة من ناسا!

عاجل
منوعات

2025-09-05 | 04:21
أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى إشراك الجمهور في تتبع مهمتها الفضائية المقبلة إلى القمر، في إطار مبادرة "علوم المواطن".

 تدعو الوكالة الأفراد حول العالم ليصبحوا مراقبين ومتعقبين لمركبة "أرتميس" في رحلتها التاريخية. ويهدف البرنامج إلى الاستعانة بجهود المتطوعين لجمع بيانات إضافية حول مسار المركبة الفضائية ومراقبتها بشكل مستمر، مما يعزز دقة المعلومات المتاحة لفرق التحكم. وسيتم تزويد المشاركين بأدوات ومنصات رقمية متخصصة تتيح لهم متابعة الرحلة في الوقت الفعلي. تأتي هذه المبادرة في سياق مساعي "ناسا" لإتاحة الفرصة للجميع للمساهمة في استكشاف الفضاء، وتجسيدًا لفكرة أن استكشاف الكون هو جهد إنساني مشترك. وتقدم هذه المشاركة فرصة فريدة للمهتمين بعلوم الفضاء ليكونوا جزءًا فعالًا من واحدة من أهم المهمات الفضائية في العصر الحديث، ويمكنهم التقديم للانضمام عبر زيارة الموقع الرسمي لـ "ناسا" واتبعاع الخطوات اللازمة.

