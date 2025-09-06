في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا

أعلنت حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها "فرانس إنفو".

هذه التلميذة التي خضعت للامتحان في كمرشحة مستقلة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حصلت على الشهادة مع علامات الاستلحاق، أي من دون درجة تميّز.



وأوضحت الوزارة لـ" " أن "أصغر طالب سابق دون الثانية عشرة حصل على شهادة البكالوريا كان في عام 1989"، حين كان في الحادية عشرة من العمر.



ولم تُقدم الوزارة مزيدًا من التفاصيل حول هذه التلميذة غير العادية التي حازت شهادة عادة ما ينالها الفرنسيون في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، أي في نهاية المرحلة الثانوية.



وذكرت منظمة "إيزوسيت" للتدريب في بيان أنها دعمت هذه الطالبة باستخدام منهجية طُوّرت بالتعاون مع أوغو سباي، وهو خريج بكالوريا سابق نال شهادته في سن الثانية عشرة عام 2012.