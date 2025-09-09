الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"

أنجزت غابرييل وول، وهي أمّ لطفلين، سباق 100 متر في زمن قدره 24.75 ثانية، لتحقّق بذلك رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا. ورغم أن الإنجاز يعود إلى أيّار الماضي، إلّا أنه لاقى انتشارًا واسعًا هذا الأسبوع بعد أن نشرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مقطعًا مصوّرًا له على " "، حاصدًا أكثر من 9.3 ملايين مشاهدة. وكشفت الرابحة أنّ هذا التحدّي كان جزءًا من قائمة أهداف شخصية وضعتها لنفسها بعد تعرّضها لأزمة صحية عام 2022. ووصفت تجربتها بأنها "لا تُنسى"، معربة عن فخرها بقدرتها على "تجاوز حدودها".

بني المسار باستخدام أكثر من 661 رطلًا من مكعّبات الليغو، تبرّعت بها منظمة "إيماجينيشن ستيشن" الخيرية. وقد أثار هذا الإنجاز ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، تراوحت بين التعليقات الطريفة التي أشادت بقدرة الأمّهات على تحمّل الألم، وأخرى استغربت من طبيعة التحدّي غير المألوفة.