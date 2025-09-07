عاجل
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: أحد زوار الرئيس بري قال له بأنه يشكل "صمام أمان" للبنان والدول العربية والرئيس عون أعدّ صياغات تاريخية ساهمت في حماية لبنان
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الوضع اللبناني مرتبط بالاستقرار السوري والوضع في غزة ولا مصلحة لنا بحدوث تصادم داخلي ولسنا قادرين على تنفيذ كل المطالب الدولية
الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟

منوعات

2025-09-07 | 10:58
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟
Aljadeed
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟

رغم شهرة مشروب الماتشا وارتباطه بالعديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز صحة القلب، دعم وظائف الكبد والمساعدة في خسارة الوزن، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، أبرزها فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

الماتشا، مثل الشاي الأخضر، يُستخرج من نبات كاميليا سينينسيس ويُعرف بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة. وقد ازدهر انتشاره في السنوات الأخيرة، حيث باتت معظم المقاهي تقدّمه كخيار بديل للقهوة.

لكن مع تزايد استهلاكه، بدأت تظهر تقارير تُشير إلى آثار جانبية محتملة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من انخفاض طبيعي في مستويات الحديد، أو أولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً.

الممرضة والمؤثرة في مجال نمط الحياة والجمال لين شازين (28 عامًا) صدمت متابعيها على "تيك توك" مؤخرا عندما كشفت أن مشروبها المفضل – الماتشا – تسبب لها بفقر دم حاد.

قالت شازين: "انخفضت مستويات الحديد لديّ بشكل كبير بسبب الماتشا، أصبحت مصابة بفقر دم شديد".

وأوضحت أنها كانت تعاني أصلاً من مستويات منخفضة من الحديد، لكن الأعراض اشتدت مؤخرًا، بما في ذلك الإرهاق الشديد والحكة الجلدية، بالتزامن مع زيادة استهلاكها اليومي للماتشا.

وأضافت: "الطبيب أكد أن السبب هو زيادة استهلاكي للماتشا، إذ لم يتغير أي شيء آخر في نظامي الغذائي اليومي".

تقول الدكتورة صوفي ديكس إن "الإفراط في شرب الماتشا قد يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، خاصة لدى الأشخاص النباتيين أو من لديهم مستويات حديد منخفضة أصلا".

وتضيف: "كلما شربت الماتشا بشكل متكرر، خصوصًا مع أو بعد الوجبات مباشرة، زادت احتمالية تقليل امتصاص الحديد من الغذاء".
 

ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)
Play
07:00

ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)

وثّق مواطنون في كولومبيا لحظات تعرض امرأة تستقل سيارة أجرة، لعملية سلب من قبل 3 مسلحين على دراجتين ناريتين، هدّدوها بالسلاح وسلبوها كل ممتلكاتها بهدوء وبلا استعجال في ساعات النهار.

07:00

ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)

وثّق مواطنون في كولومبيا لحظات تعرض امرأة تستقل سيارة أجرة، لعملية سلب من قبل 3 مسلحين على دراجتين ناريتين، هدّدوها بالسلاح وسلبوها كل ممتلكاتها بهدوء وبلا استعجال في ساعات النهار.

في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا
2025-09-06

في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الفرنسية حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".

2025-09-06

في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الفرنسية حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".

شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)
Play
2025-09-06

شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)

اختفى شاب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا بعدما قفز في نهر يامونا مقابل 500 روبية (نحو 5 دولارات أميركية)، إثر قبوله تحديًا من أصدقائه في باغبات بولاية أوتار براديش، الذين عرضوا عليه المال وحفلة إن تمكن من عبور النهر سباحةً. إلا أنّ التيار القوي جرفه ولم ينجُ.

2025-09-06

شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)

اختفى شاب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا بعدما قفز في نهر يامونا مقابل 500 روبية (نحو 5 دولارات أميركية)، إثر قبوله تحديًا من أصدقائه في باغبات بولاية أوتار براديش، الذين عرضوا عليه المال وحفلة إن تمكن من عبور النهر سباحةً. إلا أنّ التيار القوي جرفه ولم ينجُ.

ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)
07:00
في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا
2025-09-06
شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)
2025-09-06
جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!
2025-09-05

