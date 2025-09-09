سقطت عن ارتفاع 90 متراً.. والسبب "صورة"

وكانت جيشتشينا تمارس هواية القفز بشكل منتظم، وقد وقع الحادث بعدما نجحت في قفزة سابقة من البرج وكانت تحتفل بذلك. هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذها.
وأفادت الشرطة المحلية بأن تحقيقًا فُتح لتحديد ملابسات الحادث، الذي وقع تحت أنظار ابنها.
حقّقت أمّ من نيوزيلندا إنجازًا استثنائيًا كاسرةً رقمًا قياسيًا عالميًا في الجري حافية القدمين على مسار مصنوع من مكعّبات الليغو.
رغم شهرة مشروب الماتشا وارتباطه بالعديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز صحة القلب، دعم وظائف الكبد والمساعدة في خسارة الوزن، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، أبرزها فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.
وثّق مواطنون في كولومبيا لحظات تعرض امرأة تستقل سيارة أجرة، لعملية سلب من قبل 3 مسلحين على دراجتين ناريتين، هدّدوها بالسلاح وسلبوها كل ممتلكاتها بهدوء وبلا استعجال في ساعات النهار.