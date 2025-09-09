الأخبار
سقطت عن ارتفاع 90 متراً.. والسبب "صورة"
سقطت عن ارتفاع 90 متراً.. والسبب "صورة"
سقطت عن ارتفاع 90 متراً.. والسبب "صورة"

منوعات

2025-09-09 | 03:35
سقطت عن ارتفاع 90 متراً.. والسبب "صورة"
Aljadeed
سقطت عن ارتفاع 90 متراً.. والسبب "صورة"

شهدت مدينة بافلوفسك الروسية، بالقرب من سانت بطرسبرغ، حادثة مأسوية أسفرت عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 45 عامًا، بعد سقوطها من أعلى برج يبلغ ارتفاعه 90 مترًا. كانت المرأة، وتدعى إليزافيتا جيشتشينا، تحاول التقاط صورة "سيلفي" مع ابنها البالغ من العمر 21 عامًا عندما انزلقت وسقطت لتلقى حتفها على الفور.

وكانت جيشتشينا تمارس هواية القفز بشكل منتظم، وقد وقع الحادث بعدما نجحت في قفزة سابقة من البرج وكانت تحتفل بذلك. هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذها.

وأفادت الشرطة المحلية بأن تحقيقًا فُتح لتحديد ملابسات الحادث، الذي وقع تحت أنظار ابنها.

اقرأ ايضا في منوعات

الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"
03:26

الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"

حقّقت أمّ من نيوزيلندا إنجازًا استثنائيًا كاسرةً رقمًا قياسيًا عالميًا في الجري حافية القدمين على مسار مصنوع من مكعّبات الليغو.

03:26

الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"

حقّقت أمّ من نيوزيلندا إنجازًا استثنائيًا كاسرةً رقمًا قياسيًا عالميًا في الجري حافية القدمين على مسار مصنوع من مكعّبات الليغو.

"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟
Play
2025-09-07

"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟

رغم شهرة مشروب الماتشا وارتباطه بالعديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز صحة القلب، دعم وظائف الكبد والمساعدة في خسارة الوزن، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، أبرزها فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

2025-09-07

"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟

رغم شهرة مشروب الماتشا وارتباطه بالعديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز صحة القلب، دعم وظائف الكبد والمساعدة في خسارة الوزن، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل صحية خطيرة، أبرزها فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)
Play
2025-09-07

ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)

وثّق مواطنون في كولومبيا لحظات تعرض امرأة تستقل سيارة أجرة، لعملية سلب من قبل 3 مسلحين على دراجتين ناريتين، هدّدوها بالسلاح وسلبوها كل ممتلكاتها بهدوء وبلا استعجال في ساعات النهار.

2025-09-07

ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)

وثّق مواطنون في كولومبيا لحظات تعرض امرأة تستقل سيارة أجرة، لعملية سلب من قبل 3 مسلحين على دراجتين ناريتين، هدّدوها بالسلاح وسلبوها كل ممتلكاتها بهدوء وبلا استعجال في ساعات النهار.

الليغو يدخل أمًّا موسوعة "غينيس"
03:26
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟
2025-09-07
ثوانٍ خيالية لسرقة في وضح النهار! (فيديو)
2025-09-07
في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا
2025-09-06

