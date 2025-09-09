سقطت عن ارتفاع 90 متراً.. والسبب "صورة"

وكانت جيشتشينا تمارس هواية القفز بشكل منتظم، وقد وقع الحادث بعدما نجحت في قفزة سابقة من البرج وكانت تحتفل بذلك. هرعت فرق إلى موقع الحادث، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذها.

وأفادت الشرطة المحلية بأن تحقيقًا فُتح لتحديد ملابسات الحادث، الذي وقع تحت أنظار ابنها.