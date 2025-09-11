بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير

احتسى الأمير الشاي مع الملك ، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهرًا، فيما قد تكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.

وكان آخر لقاء بين ، ووالده في شباط 2024، بعد وقت قصير من الإعلان عن خضوع الملك للعلاج من نوع لم يتم الكشف عنه من السرطان.



وأكد قصر أن تناول الشاي في قصر كلارنس هاوس بلندن مع ابنه الأربعاء. وسافر هاري مباشرة إلى إحدى فعاليات ألعاب إنفيكتوس في بعد الاجتماع.



وعندما سأله أحد الصحفيين عن والده، أجاب هاري قائلا: "نعم، إنه رائع، شكرا لك".