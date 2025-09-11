نجلاء بدر تكشف كواليس خطوبتها لمحمد منير وانفصالهما

وقالت بدر خلال إحدى الندوات الصحافية: "تجربتي مع كانت قاسية، فقد تركني قبل "كتب الكتاب" بستة أيام فقط. كانت صدمة قوية جداً بالنسبة لي، واستغرقت وقتاً طويلاً حتى أتعافى منها".

وأضافت: " منير نجم كبير وأكنّ له والامتنان، لكنني حتى الآن لا أعرف السبب الحقيقي وراء قراره. والدي حاول أن يخفف عني، إن فارق السن الكبير بيننا، الذي بلغ عشرين عاماً، ربما كان مبرراً بالنسبة له".

وأشارت نجلاء إلى أن والدها كان الداعم الأول لها في تلك الفترة العصيبة، مؤكدة أنه وقف إلى جانبها حتى تمكنت من تجاوز الأزمة. كما شددت على إيمانها المطلق بقضاء وقدره، قائلة: "يمكن كان ده خير ليا، وأنا مؤمنة إن ربنا بيختار الأحسن دايماً".