ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)

تمكن الصياد اللبناني الكابتن "مصطفى أحمد" من اصطياد سمكة قرش من النوع النادر قبالة ، قبل ان يعيدها الى المياه. وفي حديث لموقع " الجديد" أشار البروفسور في علوم البحار ميشال ان هذه السمكة هي من نوع "تريشر شارك" Thresher shark النادرة في بحر ، وتمتاز بذيل طويل تستخدمه في صيد فرائسها كالسردين وغيره.



شاهد الفيديو: