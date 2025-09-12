ذيله طويل جداً.. قرش نادر في لبنان (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
احتسى الأمير هاري الشاي مع الملك تشارلز، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهرًا، فيما قد تكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.
كشفت الفنانة نجلاء بدر تفاصيل من حياتها الخاصة، متحدثةً للمرة الأولى عن كواليس خطوبتها بالفنان الكبير محمد منير وانفصالهما قبل أيام قليلة من موعد الزفاف، واصفة تلك التجربة بأنها من أصعب المحطات التي مرّت بها.
لقي حارس حديقة حيوانات في تايلاند مصرعه بعدما تعرض لهجوم من أسود، حسبما أعلن مسؤولون محليون، الأربعاء، مما أثار تساؤلات حول معايير السلامة وقانونية استغلال المنشأة للحيوانات الضارية.وقال مدير حماية الحياة البرية في إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية والحفاظ على النبات سادودي بونبوغدي لـ"فرانس برس"، إن "الضحية أحد موظفي حديقة الحيوانات الذي اعتاد إطعام الأسود".