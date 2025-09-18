"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.