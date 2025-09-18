الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
&quot;ستار بخش&quot; الباكستاني ينتصر على &quot;ستاربكس&quot; (صورة)
"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)
A-
A+

"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)

منوعات

2025-09-18 | 08:52
"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
"ستار بخش" الباكستاني ينتصر على "ستاربكس" (صورة)

حقق مقهى "ستار بخش" الباكستاني انتصاراً لافتاً على سلسلة "ستاربكس" العالمية وذلك بعد معركة قضائية دامت 12 عام.

المحكمة لم ترَ في اسم المقهى وشعاره تقليداً غير قانوني، بل اعتبرتهما عملاً إبداعياً من أعمال "المحاكاة الساخرة" التي تجذرت في الثقافة المحلية. فمن خلال استبدال حورية البحر الشهيرة برجل ذي شارب مميز، وتقديم قوائم طعام تعكس المذاق المحلي، نجح "ستار بخش" في إثبات أن هويته ليست مجرد نسخ، بل هي حوار ساخر ومبتكر مع العلامة التجارية العالمية.

اقرأ ايضا في منوعات

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)
06:48

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.

06:48

خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)

تطالب مبادرة إفريقية باستبدال خريطة العالم المُعتمدة في المناهج الدراسية والمعروفة باسم "خريطة ميركاتور" (تعود الى عام 1569)، نظرا لما تنطوي عليه من تشويه في نسب المساحات بين القارات والدول، إذ أن حجم الاتحاد الأوروبي مثلا فيها يكاد يضاهي حجم إفريقيا، في حين أن هذه القارة أكبر في الواقع بأكثر من سبع مرات.

طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!
05:50

طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!

علق ركاب رحلة جوية متجهة من باريس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، بحسب هيئة الطيران المدني الفرنسية.

05:50

طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!

علق ركاب رحلة جوية متجهة من باريس إلى جزيرة كورسيكا الفرنسية في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، بحسب هيئة الطيران المدني الفرنسية.

أنتم بخطر.. والسبب الوجبات السريعة!
Play
2025-09-16

أنتم بخطر.. والسبب الوجبات السريعة!

أظهرت دراسة أميركية أنّ تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون المُشبَّعة، مثل البرغر والبطاطا المقلية، يمكن أن يخلّ بوظائف الذاكرة في الدماغ خلال أيام.

2025-09-16

أنتم بخطر.. والسبب الوجبات السريعة!

أظهرت دراسة أميركية أنّ تناول الوجبات السريعة الغنية بالدهون المُشبَّعة، مثل البرغر والبطاطا المقلية، يمكن أن يخلّ بوظائف الذاكرة في الدماغ خلال أيام.

اخترنا لك
خريطة العالم مزيفة.. إليكم الخريطة الحقيقية! (شاهد الصور)
06:48
طائرة تدور 18 دقيقة في الجو.. والسبب مفاجئ!
05:50
أنتم بخطر.. والسبب الوجبات السريعة!
2025-09-16
حفرة تبتلع شاحنة! (فيديو)
2025-09-15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025