ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)

يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي، يُعرف بـ"كسوف الاعتدال"، اليوم الأحد. ويُتوقع أن يكون مرئيًا في مناطق محدودة تشمل نيوزيلندا، أجزاء من أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، وبعض جزر المحيط الهادئ.



