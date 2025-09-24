ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
حاول ريان روث المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا،
نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو وصور تجمعه مع كنة الرئيس الأميرطكي دونالد ترامب وحفيدته.وقال رمضان: يوم عمل رائع مع لارا ترامب وابنتها، الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب أحلى فتاة في العالم. وتابع: "يوم أمريكي أفريقي عالمي سعيد".
يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي، يُعرف بـ"كسوف الاعتدال"، اليوم الأحد. ويُتوقع أن يكون مرئيًا في مناطق محدودة تشمل نيوزيلندا، أجزاء من أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، وبعض جزر المحيط الهادئ.