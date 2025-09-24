الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)
ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)
A-
A+

ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)

منوعات

2025-09-24 | 06:08
ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في منوعات

المتهم بمحاولة إغتيال ترامب حاول الإنتحار
02:04

المتهم بمحاولة إغتيال ترامب حاول الإنتحار

حاول ريان روث المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا،

02:04

المتهم بمحاولة إغتيال ترامب حاول الإنتحار

حاول ريان روث المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فلوريدا،

محمد رمضان يرقص مع كنة ترامب (شاهد الفيديو)
08:17

محمد رمضان يرقص مع كنة ترامب (شاهد الفيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو وصور تجمعه مع كنة الرئيس الأميرطكي دونالد ترامب وحفيدته.
وقال رمضان: يوم عمل رائع مع لارا ترامب وابنتها، الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب أحلى فتاة في العالم. وتابع: "يوم أمريكي أفريقي عالمي سعيد".

08:17

محمد رمضان يرقص مع كنة ترامب (شاهد الفيديو)

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو وصور تجمعه مع كنة الرئيس الأميرطكي دونالد ترامب وحفيدته.
وقال رمضان: يوم عمل رائع مع لارا ترامب وابنتها، الأميرة الصغيرة كارولينا ترامب أحلى فتاة في العالم. وتابع: "يوم أمريكي أفريقي عالمي سعيد".

الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!
2025-09-21

الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!

يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي، يُعرف بـ"كسوف الاعتدال"، اليوم الأحد. ويُتوقع أن يكون مرئيًا في مناطق محدودة تشمل نيوزيلندا، أجزاء من أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، وبعض جزر المحيط الهادئ.

2025-09-21

الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!

يستعد سكان نصف الكرة الجنوبي لمتابعة كسوف شمسي جزئي استثنائي، يُعرف بـ"كسوف الاعتدال"، اليوم الأحد. ويُتوقع أن يكون مرئيًا في مناطق محدودة تشمل نيوزيلندا، أجزاء من أستراليا، القارة القطبية الجنوبية، وبعض جزر المحيط الهادئ.

اخترنا لك
المتهم بمحاولة إغتيال ترامب حاول الإنتحار
02:04
محمد رمضان يرقص مع كنة ترامب (شاهد الفيديو)
08:17
الشمس تختفي جزئيًا.. هذا ما ينتظركم اليوم!
2025-09-21
قبل موجة الحر.. "بوظة" للحيوانات! (فيديو)
2025-09-20

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025