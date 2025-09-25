ترامب بنسخة أخرى (شاهد الفيديو)

بينما كانت الجامعات الأميركية تستعد لبداية عام دراسي جديد، فوجئ أساتذة وطلاب بظهور زرّ جديد في متصفّح "غوغل كروم" يحمل اسم "Homework Help" بضغطة واحدة، صار بإمكان أي طالب أن يحصل على إجابة مقترحة من الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات عبر الإنترنت. هذه الخطوة، التي أطلقتها "غوغل" في الثاني من أيلول، سرعان ما أثارت جدلاً واسعاً حول حدود استخدام التكنولوجيا في التعليم والخطر الذي قد تشكّله على النزاهة الأكاديمية.

