ترامب بنسخة أخرى (شاهد الفيديو)

بينما كانت الجامعات الأميركية تستعد لبداية عام دراسي جديد، فوجئ أساتذة وطلاب بظهور زرّ جديد في متصفّح "غوغل كروم" يحمل اسم "Homework Help" بضغطة واحدة، صار بإمكان أي طالب أن يحصل على إجابة مقترحة من الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات عبر الإنترنت. هذه الخطوة، التي أطلقتها "غوغل" في الثاني من أيلول، سرعان ما أثارت جدلاً واسعاً حول حدود استخدام التكنولوجيا في التعليم والخطر الذي قد تشكّله على النزاهة الأكاديمية.
كشفت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن سبب توقف السلم الكهربائي الذي صعد عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، عند دخولهما مقر الجمعية العامة.
استقبلت حديقة حيوانات بوفال في وسط فرنسا مولودة جديدة، تُدعى "باهيس"، وهي أنثى "وحيد قرن" صغيرة، وُلدت في 14 أيلول.وظهرت إلى جانب والدتها "ساتي" في حظيرتهما الداخلية.