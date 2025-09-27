الأخبار
على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!
على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!
على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!

منوعات

2025-09-27 | 03:27
على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!
Aljadeed
على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!

شهدت ولاية نيويورك الأميركية حادثة صادمة، بعدما اعترف رجل خلال مقابلة تلفزيونية بقتل والديه ودفنهما في فناء منزله قبل ثمانية أعوام، ليُعتقل على الفور عند مغادرته الاستوديو.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنّ لورينز كراوس (53 عامًا) قدّم اعترافه العلني، الخميس، عبر مقابلة مع قناة CBS 6 المحلية في ألباني، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الشرطة انتشال جثتين من منزله في العاصمة ألباني. وكشفت التحقيقات أنّ والدي كراوس، فرانز وتيريسيا كراوس، كانا لا يزالان يتلقيان مدفوعات الضمان الاجتماعي على الرغم من اختفائهما منذ سنوات.

وخلال مقابلة استمرت نصف ساعة، وصف كراوس جريمته بأنّها "قتل رحيم" بحق والدين مسنّين باتا أكثر ضعفًا ومعاناة. وعندما سأله المذيع جريج فلويد: "هل عرفا أنّهما كانا يموتان بيديك؟"، أجاب: "نعم... وكان الأمر سريعًا للغاية".

وأضاف كراوس، "لقد قمت بواجبي تجاه والديّ، كان قلقي على معاناتهما كبيرًا جدًا".

وبحسب الشرطة، تم توقيف كراوس مباشرة بعد انتهاء المقابلة، بينما يستمر التحقيق في ملابسات القضية ودوافعها.

للمرة الأولى.. تزلج على قمة افريست (فيديو)
Play
07:37

للمرة الأولى.. تزلج على قمة افريست (فيديو)

أصبح البولندي أندريه بارجيل أول متسلق يتزلج على أعلى جبل في العالم دون أكسجين إضافي، وفقًا لما أعلنه فريقه ومنظم رحلته يوم الخميس. انزلق بارجيل على منحدرات جبل إيفرست الثلجية بعد وصوله إلى قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترًا يوم الاثنين.

07:37

للمرة الأولى.. تزلج على قمة افريست (فيديو)

أصبح البولندي أندريه بارجيل أول متسلق يتزلج على أعلى جبل في العالم دون أكسجين إضافي، وفقًا لما أعلنه فريقه ومنظم رحلته يوم الخميس. انزلق بارجيل على منحدرات جبل إيفرست الثلجية بعد وصوله إلى قمة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترًا يوم الاثنين.

هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟
2025-09-26

هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يحدد أطر اتفاق مقترح لنسخة أميركية من تطبيق تيك توك يقضي بخفض حصة المالكين الصينيين إلى 20 % ووضع الإشراف على التطبيق في أيدي مقربين من الرئيس، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.

2025-09-26

هل يصبح تيك توك أميركي رسميًا؟

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يحدد أطر اتفاق مقترح لنسخة أميركية من تطبيق تيك توك يقضي بخفض حصة المالكين الصينيين إلى 20 % ووضع الإشراف على التطبيق في أيدي مقربين من الرئيس، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.

ترامب بنسخة أخرى (شاهد الفيديو)
2025-09-25

ترامب بنسخة أخرى (شاهد الفيديو)

إنه "ميني ترامب" شخصية كوميدية تسعى إلى تقليد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، وقد حققت مقاطع الفيديو الخاصة به رواجًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

2025-09-25

ترامب بنسخة أخرى (شاهد الفيديو)

إنه "ميني ترامب" شخصية كوميدية تسعى إلى تقليد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، وقد حققت مقاطع الفيديو الخاصة به رواجًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

