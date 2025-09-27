على الهواء مباشرة.. رجل يروي كيف قتل والديه!

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنّ لورينز كراوس (53 عامًا) قدّم اعترافه العلني، الخميس، عبر مقابلة مع قناة CBS 6 المحلية في ألباني، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الشرطة انتشال جثتين من منزله في العاصمة ألباني. وكشفت التحقيقات أنّ والدي كراوس، فرانز وتيريسيا كراوس، كانا لا يزالان يتلقيان مدفوعات الضمان الاجتماعي على الرغم من اختفائهما منذ سنوات.
وخلال مقابلة استمرت نصف ساعة، وصف كراوس جريمته بأنّها "قتل رحيم" بحق والدين مسنّين باتا أكثر ضعفًا ومعاناة. وعندما سأله المذيع جريج فلويد: "هل عرفا أنّهما كانا يموتان بيديك؟"، أجاب: "نعم... وكان الأمر سريعًا للغاية".
وأضاف كراوس، "لقد قمت بواجبي تجاه والديّ، كان قلقي على معاناتهما كبيرًا جدًا".
وبحسب الشرطة، تم توقيف كراوس مباشرة بعد انتهاء المقابلة، بينما يستمر التحقيق في ملابسات القضية ودوافعها.