للمرة الأولى.. تزلج على قمة افريست (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أمرا تنفيذيا يحدد أطر اتفاق مقترح لنسخة أميركية من تطبيق تيك توك يقضي بخفض حصة المالكين الصينيين إلى 20 % ووضع الإشراف على التطبيق في أيدي مقربين من الرئيس، بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.
إنه "ميني ترامب" شخصية كوميدية تسعى إلى تقليد الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، وقد حققت مقاطع الفيديو الخاصة به رواجًا واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما كانت الجامعات الأميركية تستعد لبداية عام دراسي جديد، فوجئ أساتذة وطلاب بظهور زرّ جديد في متصفّح "غوغل كروم" يحمل اسم "Homework Help" بضغطة واحدة، صار بإمكان أي طالب أن يحصل على إجابة مقترحة من الذكاء الاصطناعي خلال الاختبارات عبر الإنترنت. هذه الخطوة، التي أطلقتها "غوغل" في الثاني من أيلول، سرعان ما أثارت جدلاً واسعاً حول حدود استخدام التكنولوجيا في التعليم والخطر الذي قد تشكّله على النزاهة الأكاديمية.