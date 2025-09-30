بالفيديو | "سيلفي" تقتل صاحبها





تعرضت المغنية البريطانية لولا يونج لسقوط مفاجىء، خلال تقديمها أغنية "Conceited"، في حفل أقيم على مسرح "Forest Hills Stadium" في نيويورك.

وفقدت يونج وعيها على خشبة المسرح، قبل تدخل الفريق الطبي الذي نقلها إلى الكواليس.