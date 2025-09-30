بالفيديو | "سيلفي" تقتل صاحبها

View this post on Instagram
تعرضت المغنية البريطانية لولا يونج لسقوط مفاجىء، خلال تقديمها أغنية "Conceited"، في حفل أقيم على مسرح "Forest Hills Stadium" في نيويورك.وفقدت يونج وعيها على خشبة المسرح، قبل تدخل الفريق الطبي الذي نقلها إلى الكواليس.
في روسيا.. رجل ينجو من هجوم دب شرس بأعجوبة
افتتحت الصين أعلى وأضخم جسر معلق في العالم .. ولم تكتف بهذا وحسب بل قامت ببناء مقهى ومطاعم فوقه