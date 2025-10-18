جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!

كشفت ، تفاصيل جريمة بشعة أنهت حياة طفل على يد صديقه الذي لا يتجاوز 13 من عمره، متأثراً بمشاهد عنف شاهدها فى أحد الأفلام والألعاب الإلكترونية.



وفي الواقعة التي هزّت محافظة الإسماعيلية، أقدم الطفل على قتل زميله في المدرسة بعد أن استدرجه إلى شقته مستغلاً عدم وجود أحد من أسرته وقام بقتل زميله ثم أحضر منشاراً كهربائياً خاصاً بوالده الذى يعمل نجارا وقام بتقطيع جثمان زميله إلى أشلاء.



وتلقت بمحافظة الإسماعيلية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على أشلاء من جثمان طفل مجهول الهوية بالقرب من منطقة كارفور الإسماعيلية.



وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية، لمعاينة موقع الحادث، وفرضت طوقا أمنيًا حول المكان، وبدأت عملية جمع المعلومات.



وقد نجحت مباحث الإسماعيلية في حل لغز إختفاء طفل من قرية نفيشة بعدما بلغت أسرته عن إختفائه دون سبب، والعثور علي أشلائه.