بعد سرقة مجوهراته.. إغلاق متحف اللوفر

ونشرت وزيرة الثقافة تغريدة على موقع إكس: “وقعت سرقة عند افتتاح متحف اللوفر. لم تُسجل أي إصابات. أنا موجود في الموقع برفقة موظفي المتحف والشرطة. التحقيقات جارية”.

وفقًا لموقع “leparisien”، تمكن المجرمون من الوصول إلى المبنى الواقع على ضفة نهر السين، حيث كانت تجري أعمال بناء، واستخدموا مصعدًا لنقل البضائع يؤدي مباشرةً إلى الغرفة المستهدفة.

وبعد تحطيم النوافذ، دخل رجلان المبنى، بينما بقي ثالث في الخارج، سرق اللصوص تسع قطع من مجموعة مجوهرات والإمبراطورة: قلادة، ودبوس، وتاج، وغيرها.