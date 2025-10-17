بتسريحة جديدة.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار (فيديو)

View this post on Instagram
مشهد لافت للرئيس الايراني مسعود بزشكيان خلال ركوبه للدراجة الهوائية برفقة عدد من المسؤولين في محافظة أصفهان، وقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي داخل البلاد.
سؤال يطرحه كثيرون مع تزايد المخاوف من الجراثيم، وقد استعرضت صحيفة واشنطن بوست آراء الخبراء والدراسات العلمية حول الموضوع.
أطلق سراح المئات من سلاحف البرك الأوروبية، التي تُربى في الأسر، في نهر الراين ضمن جهود إعادة توطين هذا النوع المهدد بالانقراض.