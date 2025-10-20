تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)

View this post on Instagram
أظهر مقطع فيديو، مشاهد لطائرة شحن في البحر بعد انحرافها عن المدرج أثناء هبوطها في هونغ كونغ، واصطدامها بسيارة دورية أمنية، وانزلاقها في البحر، مما أسفر عن مقتل رجلين كانا على متنها".
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، اليوم الأحد، إغلاق متحف اللوفر الفرنسي، بعد حادثة سرقة على يد عدة أشخاص تمكنوا من الفرار ومعهم مجوهرات، وفق ما ورد عن موقع “leparisien” الفرنسي.
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل جريمة بشعة أنهت حياة طفل على يد صديقه الذي لا يتجاوز 13 من عمره، متأثراً بمشاهد عنف شاهدها فى أحد الأفلام والألعاب الإلكترونية.