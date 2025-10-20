الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)
تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)
A-
A+

تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)

منوعات

2025-10-20 | 05:01
تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، مشاهد لتمساح في مسبح فندق فاخر في شمال شرق أستراليا، فيما كان النزلاء مسترخين تحت أشعة الشمس على بُعد أمتار قليلة.

اقرأ ايضا في منوعات

طائرة تنحرف.. اصطدمت بسيارة وهبطت في البحر! (فيديو)
Play
02:47

طائرة تنحرف.. اصطدمت بسيارة وهبطت في البحر! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، مشاهد لطائرة شحن في البحر بعد انحرافها عن المدرج أثناء هبوطها في هونغ كونغ، واصطدامها بسيارة دورية أمنية، وانزلاقها في البحر، مما أسفر عن مقتل رجلين كانا على متنها".

02:47

طائرة تنحرف.. اصطدمت بسيارة وهبطت في البحر! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، مشاهد لطائرة شحن في البحر بعد انحرافها عن المدرج أثناء هبوطها في هونغ كونغ، واصطدامها بسيارة دورية أمنية، وانزلاقها في البحر، مما أسفر عن مقتل رجلين كانا على متنها".

بعد سرقة مجوهراته.. إغلاق متحف اللوفر
2025-10-19

بعد سرقة مجوهراته.. إغلاق متحف اللوفر

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، اليوم الأحد، إغلاق متحف اللوفر الفرنسي، بعد حادثة سرقة على يد عدة أشخاص تمكنوا من الفرار ومعهم مجوهرات، وفق ما ورد عن موقع “leparisien” الفرنسي.

2025-10-19

بعد سرقة مجوهراته.. إغلاق متحف اللوفر

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، اليوم الأحد، إغلاق متحف اللوفر الفرنسي، بعد حادثة سرقة على يد عدة أشخاص تمكنوا من الفرار ومعهم مجوهرات، وفق ما ورد عن موقع “leparisien” الفرنسي.

جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
Play
2025-10-18

جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل جريمة بشعة أنهت حياة طفل على يد صديقه الذي لا يتجاوز 13 من عمره، متأثراً بمشاهد عنف شاهدها فى أحد الأفلام والألعاب الإلكترونية.

2025-10-18

جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية، تفاصيل جريمة بشعة أنهت حياة طفل على يد صديقه الذي لا يتجاوز 13 من عمره، متأثراً بمشاهد عنف شاهدها فى أحد الأفلام والألعاب الإلكترونية.

اخترنا لك
طائرة تنحرف.. اصطدمت بسيارة وهبطت في البحر! (فيديو)
02:47
بعد سرقة مجوهراته.. إغلاق متحف اللوفر
2025-10-19
جريمة المنشار.. استدرج صديقه وهذا ما حصل!
2025-10-18
بتسريحة جديدة.. كريستيانو رونالدو يخطف الأنظار (فيديو)
2025-10-17

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025