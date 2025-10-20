تمساح مُستلقٍ في منتجع فاخر! (فيديو)

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، اليوم الأحد، إغلاق متحف اللوفر الفرنسي، بعد حادثة سرقة على يد عدة أشخاص تمكنوا من الفرار ومعهم مجوهرات، وفق ما ورد عن موقع “leparisien” الفرنسي.



