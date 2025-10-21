الذهب يسجّل أكبر تراجع يومي منذ العام 2013

سجّل هبوطًا حادًا في تداولات ، هو الأكبر منذ عام 2013، حيث تراجعت أسعاره بنسبة 6.2%، ليصل سعر الأونصة إلى نحو 4100 أميركي.



