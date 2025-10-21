الذهب يسجّل أكبر تراجع يومي منذ العام 2013

ويأتي هذا التراجع المفاجئ في ظل تقلبات الأسواق العالمية، وارتفاع الضغوط على المعادن الثمينة نتيجة تحركات في أسعار الفائدة، وتقارير اقتصادية عززت شهية المستثمرين نحو الأصول البديلة.
بعدما شهد متحف اللوفر في فرنسا واحدة من أخطر عمليات السرقة بدأت معطيات جديدة تطفو إلى السطح التي كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة داخل أروقته.
أظهر مقطع فيديو، مشاهد لتمساح في مسبح فندق فاخر في شمال شرق أستراليا، فيما كان النزلاء مسترخين تحت أشعة الشمس على بُعد أمتار قليلة.
أظهر مقطع فيديو، مشاهد لطائرة شحن في البحر بعد انحرافها عن المدرج أثناء هبوطها في هونغ كونغ، واصطدامها بسيارة دورية أمنية، وانزلاقها في البحر، مما أسفر عن مقتل رجلين كانا على متنها".