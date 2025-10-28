الأخبار
بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"
بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"
بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"

منوعات

2025-10-28 | 02:54
بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"
بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"

بدأت محكمة الجنايات في باريس محاكمة 10 متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميا تزعم أنها متحولة جنسيًا.

وتأتي هذه المحاكمة، التي تُعقد استنادًا إلى دعوى رفعتها بريجيت ماكرون في آب 2024، إلى جانب دعوى موازية في الولايات المتحدة، بعد 4 سنوات من الجدل والشائعات التي انتشرت على نطاق واسع بين جماعات اليمين المتطرف ومروّجي نظريات المؤامرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي غياب المدعية، مثل 8 رجال وامرأتان تتراوح أعمارهم بين 41 و60 عامًا أمام المحكمة، بتهمة نشر تعليقات مسيئة وتمييزية تتعلق بـ"النوع الاجتماعي" لبريجيت ماكرون و"حياتها الشخصية".

وبحسب النيابة العامة في باريس، تتضمن التهم ادعاءات بأن علاقتها بزوجها إيمانويل ماكرون عندما كان شابًا تمثّل "اعتداءً جنسيًا على قاصر" نظرًا إلى فارق العمر بينهما.

ويُلاحق المتهمون بموجب قانون العقوبات الفرنسي بتهم "التحريض على الكراهية أو العنف على أساس الهوية الجندرية" و"التحرش الإلكتروني الجماعي"، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن وغرامة مالية قد تصل إلى 75 ألف يورو.

ومن بين أبرز المتهمين، ناشطة تُعرف باسم "زوي ساغان"، يُعتقد أنها أول من روّج عام 2021 لمزاعم تفيد بأن بريجيت ماكرون ولدت ذكرا باسم جان-ميشيل ترونو، وهو اسم شقيقها الحقيقي.

كما يُحاكم في القضية أيضًا أماندين رواي (المعروفة أيضا باسم دلفين جغوس)، صاحبة سلسلة الفيديوهات على يوتيوب بعنوان "Becoming Brigitte" التي أعادت نشر هذه الادعاءات.

وامتدت هذه القضية أيضا إلى الولايات المتحدة، حيث رفع الزوجان ماكرون دعوى تشهير ضد المدوِّنة الصوتية اليمينية كانديس أوينز، المؤيدة للرئيس دونالد ترامب، بعد نشرها مقاطع تتضمن الغلاف المزوّر لمجلة تايم يظهر عليه عنوان "بريجيت ماكرون: رجل السنة".

اقرأ ايضا في منوعات

حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)
Play
11:12

حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، مشاهد لحيتان تُطارد قارباً قبالة السواحل في لشبونة البرتغالية، ما أدى إلى غرقه.

11:12

حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، مشاهد لحيتان تُطارد قارباً قبالة السواحل في لشبونة البرتغالية، ما أدى إلى غرقه.

كائنات "تتنفس" الحديد بدلا من الأكسجين؟
08:15

كائنات "تتنفس" الحديد بدلا من الأكسجين؟

توصل فريق من الباحثين المتخصصين لاكتشاف علمي جديد يشير إلى أن هناك أنواعًا من البكتيريا النادرة، التي تعرف بالـ"ميزو" تتنفس عبر معدن الحديد بدلًا من الأوكسجين.

08:15

كائنات "تتنفس" الحديد بدلا من الأكسجين؟

توصل فريق من الباحثين المتخصصين لاكتشاف علمي جديد يشير إلى أن هناك أنواعًا من البكتيريا النادرة، التي تعرف بالـ"ميزو" تتنفس عبر معدن الحديد بدلًا من الأوكسجين.

جراحة معقدة.. إنقاذ حياة طفل من غزة مصاب بمقذوف في صدره
2025-10-26

جراحة معقدة.. إنقاذ حياة طفل من غزة مصاب بمقذوف في صدره

في جراحة نادرة ومعقدة.. أطباء مصريون بمشفى جامعة الإسكندرية يتمكنون من إزالة مقذوف استقر قرب الشريان الأورطي لطفل من غزة.
​الطفل تعرض لطلق ناري في الرأس فاخترق جسده واستقر المقذوف داخل تجويف القفص الصدري قرب الشريان الأورطي، أكبر وأهم شرايين الجسم والمسؤول عن تغذية جميع الأعضاء الحيوية بالجسم.

2025-10-26

جراحة معقدة.. إنقاذ حياة طفل من غزة مصاب بمقذوف في صدره

في جراحة نادرة ومعقدة.. أطباء مصريون بمشفى جامعة الإسكندرية يتمكنون من إزالة مقذوف استقر قرب الشريان الأورطي لطفل من غزة.
​الطفل تعرض لطلق ناري في الرأس فاخترق جسده واستقر المقذوف داخل تجويف القفص الصدري قرب الشريان الأورطي، أكبر وأهم شرايين الجسم والمسؤول عن تغذية جميع الأعضاء الحيوية بالجسم.

