وضع الحلوى على رأسه.. ترامب يمازح طفلا (فيديو)

اكتشف فريق من العلماء الأميركيين واليابانيين "فيروس كورونا" جديدًا في الخفافيش بشمال البرازيل، يشترك في خصائص رئيسية مع الفيروس الذي تسبب بجائحة "كوفيد-19"، ما أثار مخاوف من احتمال انتقاله إلى البشر مستقبلاً.
بدأت محكمة الجنايات في باريس محاكمة 10 متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميا تزعم أنها متحولة جنسيًا.
وثّق مقطع فيديو، مشاهد لحيتان تُطارد قارباً قبالة السواحل في لشبونة البرتغالية، ما أدى إلى غرقه.