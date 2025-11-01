الأخبار
مرحاض من الذهب في البيت الأبيض
مرحاض من الذهب في البيت الأبيض
مرحاض من الذهب في البيت الأبيض

منوعات

2025-11-01 | 07:38
مرحاض من الذهب في البيت الأبيض
Aljadeed
مرحاض من الذهب في البيت الأبيض

تتواصل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تشكيل البيت الأبيض وفق رؤيته الشخصية، مع كشفه يوم الجمعة عن حمّام جديد لــ"غرفة لينكولن"، جاء بتصميم لامع وفاخر.

ونشر ترامب عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لحمّام الغرفة بعد تجديده، حيث اعتمد التصميم بشكل واسع على الرخام والذهب، في أسلوب يعكس طابع فنادقه وممتلكاته الخاصة.

وتباهى ترامب بالنتيجة، معتبرًا أن الحمّام السابق الذي تميّز ببلاط أخضر وأبيض كان "غير ملائم على الإطلاق".

يأتي هذا المشروع الذي استغرق إنجازه أكثر من عشرين عاماً في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز السياحة الثقافية، وتقديم تجربة جديدة للزوار تجمع بين التاريخ والموقع المطل على أهرامات الجيزة.

يصف مسؤولون مصريون افتتاح المتحف بأنه "حدث القرن الثقافي"، لأنه وفقاً لهم لا يُمثّل مجرد تدشين مبنى جديد، بل "تتويج لرحلة طويلة من الحلم والعمل بدأت منذ التسعينيات".

اقرأ ايضا في منوعات

وضع الحلوى على رأسه.. ترامب يمازح طفلا (فيديو)
2025-10-31

وضع الحلوى على رأسه.. ترامب يمازح طفلا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وهما يمازحان طفلًا بوضع الحلوى فوق رأسه، وذلك خلال احتفال "الهالوين" في البيت الأبيض.

2025-10-31

وضع الحلوى على رأسه.. ترامب يمازح طفلا (فيديو)

انتشر مقطع فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا وهما يمازحان طفلًا بوضع الحلوى فوق رأسه، وذلك خلال احتفال "الهالوين" في البيت الأبيض.

هل نرتدي الكمامات مجددًا؟
2025-10-31

هل نرتدي الكمامات مجددًا؟

اكتشف فريق من العلماء الأميركيين واليابانيين "فيروس كورونا" جديدًا في الخفافيش بشمال البرازيل، يشترك في خصائص رئيسية مع الفيروس الذي تسبب بجائحة "كوفيد-19"، ما أثار مخاوف من احتمال انتقاله إلى البشر مستقبلاً.

2025-10-31

هل نرتدي الكمامات مجددًا؟

اكتشف فريق من العلماء الأميركيين واليابانيين "فيروس كورونا" جديدًا في الخفافيش بشمال البرازيل، يشترك في خصائص رئيسية مع الفيروس الذي تسبب بجائحة "كوفيد-19"، ما أثار مخاوف من احتمال انتقاله إلى البشر مستقبلاً.

بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"
2025-10-28

بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"

بدأت محكمة الجنايات في باريس محاكمة 10 متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميا تزعم أنها متحولة جنسيًا.

2025-10-28

بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"

بدأت محكمة الجنايات في باريس محاكمة 10 متهمين في قضية التنمر الإلكتروني ضد زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون، على خلفية أنباء مضللة انتشرت عالميا تزعم أنها متحولة جنسيًا.

وضع الحلوى على رأسه.. ترامب يمازح طفلا (فيديو)
2025-10-31
هل نرتدي الكمامات مجددًا؟
2025-10-31
بعد تنمرهم على زوجة ماكرون.. القضاء الفرنسي يلاحق "المتهمين"
2025-10-28
حيتان تُغرق قارباً! (فيديو)
2025-10-27

