ناسا ترد على كيم كارداشيان: هبطنا على القمر وسنهبط مجدداً

في واقعة تبرز قدرة كيم كارداشيان على جذب الأنظار، شعر مدير والفضاء الأميركية (ناسا) في الأسبوع الماضي أنه مضطر لوضع الأمور في نصابها الصحيح عندما قالت نجمة تلفزيون الواقع إنها تصدق نظرية المؤامرة القديمة التي تقول إن هبوط أبولو 11 على سطح عام 1969 كان مزيفا.

وفي حلقة من مسلسل "ذا كارداشيانز" العائلي الذي يبث على منصة هولو، قالت نجمة المسلسل، إنها تعتقد أن هبوط رائدي الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين على سطح كان دربا من الخيال العلمي.



وقالت خلال الفقرة إن ما أقنعها بذلك هو مقطع مصور شاهدته على الإنترنت لمقابلة مع ألدرين.



وأضافت أنها فسرت تعليقاته في تلك المقابلة على أنها تعني أن الهبوط على القمر لم يحدث أبدا.



ومنذ سبعينيات القرن العشرين، روج المشككون لفكرة أن المهمة، التي شاهدها عشرات الملايين من الناس حول على مباشرة، كانت في الواقع مزيفة، وتضاءلت هذه النظرية على مر السنين، لكن شون دافي وزير النقل الأمريكي والقائم بأعمال مدير ناسالم يضيع وقتا لدحضها بعد أن أخبرت كارداشيان أربعة ملايين مشاهد لها أنها تتبنى هذه الفكرة. وكتب على منصة إكس "نعم يا كيم كارداشيان،ذهبنا إلى القمر من قبل، ست مرات!".



وقال إن ستعود إلى القمر تحت قيادة في عام 2026، ومن المقرر أن ترسل بعثة "أرتميس 2" رواد الفضاء في رحلة مدتها 10 أيام حول القمر، قبل الهبوط المخطط له على سطح القمر في عام 2027، وكتب دافي "فزنا في آخر سباق للفضاء، وسنفوز في هذا السباق أيضا".



وأشارت كارداشيان إلى مقطع مصور سُئل فيه ألدرين، الذي يبلغ من العمر 95 عاما الآن، عن "أكثر اللحظات رعبا" خلال مهمة أبولو. ونقلت كارداشيان عن ألدرين قوله أثناء قراءتها المقتبس من هاتفها "لم تكن هناك لحظة مخيفة، لأنها لم تحدث"، ثم أضافت "لذلك أعتقد أن الهبوط لم يحدث".