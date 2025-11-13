تعديل دستوري.. مثير للجدل

الأخبار
2025-11-13
أقرّ البرلمان الباكستاني تعديلًا دستوريًا مثيرًا للجدل

يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة ووصفتها بأنها "ضربة قاضية للديموقراطية".

ويمنح التعديل الدستوري السابع والعشرون كذلك صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور واستقلالية المحكمة العليا في البلاد.

