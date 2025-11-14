سقوط روبوت روسي! (فيديو)

سقط أول روسي على وجهه، أثناء خروجه، في معرض للتكنولوجيا.

وأرجع منظمو المعرض، سقوط الروبوت، إلى "مشاكل في المعايرة والإضاءة".