سقوط روبوت روسي! (فيديو)

4 آب "الحقيقة الضائعة"
2025-11-14 | 01:34
سقط أول روبوت روسي على وجهه، أثناء خروجه، في معرض موسكو للتكنولوجيا.
وأرجع منظمو المعرض، سقوط الروبوت، إلى "مشاكل في المعايرة والإضاءة".

سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)
Play
04:44

سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)

حاولت شركة صناعة سيارات صينية محاكاة صعود سيارة رينج روفر "درج السماء" الذي انتشر على نطاق واسع، فاصطدمت بحاجز حماية.
واعتذرت شركة "شيري" للسيارات بعد الحادث، متعهدة بتغطية تكاليف إصلاح الأضرار بالكامل.

04:44

سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)

حاولت شركة صناعة سيارات صينية محاكاة صعود سيارة رينج روفر "درج السماء" الذي انتشر على نطاق واسع، فاصطدمت بحاجز حماية.
واعتذرت شركة "شيري" للسيارات بعد الحادث، متعهدة بتغطية تكاليف إصلاح الأضرار بالكامل.

قارب يصدم حوتاً! (فيديو)
Play
03:32

قارب يصدم حوتاً! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو التقطه مصور محترف في أستراليا لحظة ارتطام قارب بحوت صغير كان برفقة أمه، من دون ان يصب اي منها بأذى.

03:32

قارب يصدم حوتاً! (فيديو)

أظهر مقطع فيديو التقطه مصور محترف في أستراليا لحظة ارتطام قارب بحوت صغير كان برفقة أمه، من دون ان يصب اي منها بأذى.

إسمي دونالد! (فيديو)
Play
01:54

إسمي دونالد! (فيديو)

نشر البيت الأبيض، فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستقبل زواراً صغاراً في المكتب البيضاوي.
وفي التفاصيل، سأل طفل صغير الرئيس الأميركي "ما اسمك؟"، ليجيبه "اسمي دونالد".

01:54

إسمي دونالد! (فيديو)

نشر البيت الأبيض، فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستقبل زواراً صغاراً في المكتب البيضاوي.
وفي التفاصيل، سأل طفل صغير الرئيس الأميركي "ما اسمك؟"، ليجيبه "اسمي دونالد".

سيارة صينية حاولت تقليد رانج روفر! (فيديو)
04:44
قارب يصدم حوتاً! (فيديو)
03:32
إسمي دونالد! (فيديو)
01:54
تعديل دستوري.. مثير للجدل
05:34

