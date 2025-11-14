إسمي دونالد! (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
حاولت شركة صناعة سيارات صينية محاكاة صعود سيارة رينج روفر "درج السماء" الذي انتشر على نطاق واسع، فاصطدمت بحاجز حماية.واعتذرت شركة "شيري" للسيارات بعد الحادث، متعهدة بتغطية تكاليف إصلاح الأضرار بالكامل.
أظهر مقطع فيديو التقطه مصور محترف في أستراليا لحظة ارتطام قارب بحوت صغير كان برفقة أمه، من دون ان يصب اي منها بأذى.
سقط أول روبوت روسي على وجهه، أثناء خروجه، في معرض موسكو للتكنولوجيا.وأرجع منظمو المعرض، سقوط الروبوت، إلى "مشاكل في المعايرة والإضاءة".