ترامب: اصمتي يا خنزيرة! (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
أضاءت نحو 1000 طائرة بدون طيار سماء الليل في عرض خلال معرض دبي للطيران، في واحدة من أبرز فعاليات الحدث في مطار آل مكتوم الدولي.
لحظات سجّلت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر "نظرة حب" متبادلة في المصعد بين نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وزوجته جورجينا رودريغيز، وذلك قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.شاهد الفيديو:
وثق مقطع فيديو اشكالاً في "فان" بين تلامذة احدى المدارس اللبنانية، من دون وجود اي رقابة، ما يطرح علامات استفهام حول سلامة النقل المدرسي في بعض المدارس. #أخبار_الجديد