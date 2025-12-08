بين قطر والسعودية.. قطار سريع

أفادت مفوّضية الأمم المتّحدة السّامية لشؤون اللاجئين، بعودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري إلى ديارهم حتّى الآن، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد.وأضافت المفوّضية أنّ من بين العائدين، أكثر من مليون ومئتيْ ألف سوري عادوا طواعية من الدول المجاورة، وأكثر من مليون وتسعمئة ألف نازح داخلي عادوا إلى مناطقهم الأصلية.
أضاءت مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة شجرة عيد الميلاد لأول مرة منذ بدء حرب غزة.حيث صلى السكان من أجل السلام وأعربوا عن أملهم في أن تتمكن المدينة من الترحيب بالحجاج والسياح مرة أخرى.
اتسمت الأسابيع التي قضاها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في السجن ب"العزلة والرمادية"، وفق ما أظهرت مقتطفات نشرت من كتاب جديد له يصدر قريبا ويصف فيه تجربته وراء القصبان.